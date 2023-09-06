政見被中央抄襲？　侯友宜：像論文一樣註明出處來源就好

▲侯友宜市政會議聯訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

2024總統大選進入政策PK賽，民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲近日紛紛提出政見，甚至侯友宜日前提出的政見，中央也跟進推出。對於政見被「抄襲」，侯友宜6日說，他拿出來的政見大家願意跟著一起做，他是肯定的，「不錯、真的不錯」，但是要像論文一樣，記得來源出處要說清楚就好了，只要解決人民的問題他都樂見。

侯友宜近日提出多項政策，包含觀光、老農津貼、癌症基金、80歲以上廢巴氏量表等政策。不過，政策公布不久，民進黨就提出類似政策；鴻海創辦人郭台銘昨日更肯定侯友宜提出的廢巴氏量表政策。

侯友宜說，民進黨這8年來很多的政策，它不但沒有去照顧到所有的台灣人，更重要裡面問題很多，也不願意落實去執行，這些問題大家都看到了，他身為總統參選人，他提出讓人民有感的政見，希望能夠解決人民的痛苦，這才是他參選總統最大的目的。

「既然我拿出來的政見大家都願意跟著一起做，我都是肯定的」，侯友宜說，不管是哪位候選人，甚至民進黨馬上兌現他的政見，他更開心，「不錯、真的不錯」，但就是要像他昨天講的，像論文一樣，記得來源出處要說清楚，這樣就好了，只要能解決人民的問題他都樂見。