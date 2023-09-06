傳藍白2階段合作？柯文哲：先聊國家議題　別一下就談立委幾席

▲柯文哲出席醫療政策大綱記者會 「投資健康 有效醫療 永續健保」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布獨立參選，有週刊報導，此舉加快「藍白合」腳步，國民黨、民眾黨不排除合作，雙方朝「9月先談立委、10月再談總統」二階段合作模式進行，但事後被柯辦發言人陳智菡駁斥子虛烏有。民眾黨總統參選人柯文哲6日並未正面說明，僅強調主要政黨領袖應該坐下來談國家重要議題，不要一下就說立委要幾席。

針對外傳郭台銘參選可能加速「藍白合」，且有二階段合作模式，9月先談立委、10月再談總統，對此，柯文哲今天受訪時並未正面回答，只說不管是選舉或執政，都應該當做「改變政治文化的社會運動」。

柯文哲提及，自己過去到新加坡訪問時，曾詢問對方在中美之間似乎應付的很好，台灣有哪個地方需要處理？結果被新加坡高層回嗆「台灣內部都沒共識，怎麼有辦法應付對岸兩岸關係？」他自己想想也對，台灣有很多內部問題，包括18歲公民權、閣揆同意權，甚至是兩岸關係。

「其實主要政黨領袖真的要坐下來談」，柯文哲說，自己上次點名總統蔡英文出面召集，但不管對方召集與否，「我覺得主要政黨領袖要出來談，總是有些基本共識要先解決。」若基本共識都不解決，每天在立院丟水球、丟豬內臟，這不是辦法，「很多問題要拿出來討論」。

柯文哲強調，包括「18歲公民權」與「閣揆同意權」要不要推？還有總統要不要國情報告、接受政黨質詢？以及是否比照美國重要官員經過國會委員會公聽證，美國要任命一個國務卿得獲參議院同意，而大使要到外交委員會報告，「我覺得台灣重要內部問題，包括兩岸關係，主要政黨領袖應該出來談。」

至今有無和朱立倫通電話？柯文哲直言「沒有，我沒有跟他講過電話。」但因為雙方幕僚一定會認識、平常有溝通，做為政黨領袖，大家應該先討論國家重要議題，不要一下說立委幾席、我要幾席，「老百姓更關心的是台灣要何去何從。」