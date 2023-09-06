農業部「宣導經費」達1.7億　她批陳吉仲：若有羞恥心應知所進退

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

面對近期「超思公司」進口巴西蛋爭議，有大數據顯示，農業部長陳吉仲負面聲量飆增至年初的將近2倍。對此，國民黨立委參選人李彥秀6日表示，明年度中央政府總預算案，各部會的「媒體政策及業務宣導」經費，農業部及所屬單位編列近1.7億元，在各部會中居首，開嗆「果然農業部升格後，出手就是不同凡響，戀棧權位、威脅媒體，任何有羞恥心的政府官員早就該知所進退了。」

李彥秀今日在臉書發文表示，專案進口雞蛋「水好深」，從超思股本、負責人背景、巴西雞蛋擴大開放、公司復業時間點未卜先知等，故事不僅超乎人民思考，更達到超能力的細思極恐，面對越來越多的質疑，農業部長陳吉仲卻拿不出讓人釋疑的證據，不斷跳針式地咆哮威脅人民，「再不實抹黑就提告。」

李彥秀提及，蔡英文2011年競選總統時曾向民眾宣示，「在野黨是有質疑的權利，掌握國家機器的執政者有釋疑的義務」，那陳吉仲怎麼可以認為，在野質疑就是抹黑？更糟的是，政府利用國家機器來抹黑在野黨和其他政治人物，這才是最嚴重的事情。李彥秀質疑，身為「小英男孩」的陳吉仲，連蔡英文說的話都忘記了嗎？身為國家農政最高負責人，面對質疑無法釋疑，只會興訟威逼對付人民，難道是政府義務？

李彥秀指出，明年度中央政府總預算案，各部會的「媒體政策及業務宣導」經費，光是公務預算總數就達11億1532萬元，其中農業部及所屬單位編列近1.7億元，在各部會中居首，開嗆「果然農業部升格後，出手就是不同凡響，超過10倍的預算，繼續用人民的錢，洗人民的腦，綁人民的手，封人民的嘴！」

李彥秀強調，做好自己的本業，把農民照顧好，把消費者體恤好，把產銷管道照顧好，把外銷管到處理好，就是最好的「媒體政策及業務宣導」。陳吉仲從副主委、主委，到現在農業部長，負聲量高達84％，正面聲量僅有16％，網路好感度（P／N值）僅0.18％，她痛批「戀棧權位，威脅媒體、恐嚇人民，任何有羞恥心的政府官員早就該知所進退了。」