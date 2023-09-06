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農業部公開超思購蛋契約　陳吉仲：平均每顆雞蛋僅吸收價差1.76元

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

超思公司進口巴西蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲今（6日）上午親上火線舉行記者會主動公開中央畜產會和超思簽定的緊急進口雞蛋合約內容。陳吉仲強調，整份合約沒有圖利廠商的空間，而超思是經過兩階段說明會、評選後，提出巴西進口蛋最低報價的廠商，面對外界不斷抹黑，為了農業部辛苦付出同仁與進口業者協助解決國內蛋荒，提告一定會提告，並點名今天就要對邱毅、徐巧芯提告。

超思進口巴西蛋疑雲延燒多日，陳吉仲今親自說明還原緊急雞蛋進口計畫時程、並解釋為何不是由中央畜產會直接向各國採購，以及為何選擇超思公司進口巴西蛋，並提供超思公司的貿易合約等。陳吉仲說，延燒多日今才公開說明，是因為前幾天都忙於花東勘災，因外界不斷抹黑，決定公開所有合約資料，以昭公信。

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▲農業部公布超思採購合約。（圖／農業部提供）

▲農業部公布超思採購合約。（圖／農業部提供）※點圖放大

陳吉仲在記者會上公布「超思公司從巴西進口雞蛋至中央畜產會釋出之相關費用明細表」，他指出，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。

農業部畜牧司長張經緯補充說明，超思真正獲利來源只有向農業部請領的服務手續費（採購貨款上限8%）約3800萬元，但這3800萬元還要扣除該公司的管銷費用、承擔貿易風險，包括因攔檢不合格銷毀的近900萬元損失。

▲農業部公布超思採購合約。（圖／農業部提供）

▲農業部公布超思公司進口巴西雞蛋相關費用明細表。（圖／農業部提供）※點圖放大

陳吉仲指出，巴西進口蛋到岸後，以平均產地價格每顆4.29元平價售出，中央畜產會支出費用包括雞蛋貨款、相關報關費用等共7.07億元，扣除雞蛋售出後收入3.78億元，畜產會真正支出是3.29億元，但其中有1.74億元是國庫稅金受入，扣除後政府真的支出的只有1.55億元，平均每顆雞蛋吸收價差僅有1.76元，但卻有效解決雞蛋黑市、消費者買不到蛋的難題，進口效益很大。

農業部說明，在雞蛋專案進口合約中，超思公司需先代墊採購貨款、關稅、營業稅、報關費用，並先支付管銷費用（包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等），中央畜產會確認貨品後，超思再向中央畜產會請款採購雞蛋的款項和關稅等報關費用，並提出付款證明實支實付才能請款報關費用，而管銷費用可請領的上限為採購貨款的8%。而政府吸收的就是包含關稅的報關費用和管銷費用。

農業部最後再度強調，整份合約沒有圖利廠商的空間，政府吸收的是各項報關作業費用包含關稅和管銷費用，報關費用需實支實付方式請款，就連管銷費用都有設定請領上限，為採購貨款的8%，請外界勿再抹黑。

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