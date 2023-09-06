邱毅稱綠靠蛋荒籌選舉經費　她列5造謠前科：荒唐大師又在瞎扯

▲前國民黨立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期超思進口雞蛋議題引起朝野攻防，國民黨前立委邱毅稱，民進黨「利用蛋荒籌措選舉經費」、「巴西大商家趕往巴拉圭新任總統就職典禮面見賴清德匯報此事」。對此，高嘉瑜6日痛批，荒唐大師邱毅造謠抹黑前科累累，連向日葵都可以看成香蕉，如此荒唐的國民黨前立委講話還有公信力？

高嘉瑜痛批，邱毅造謠前科累累。她列出5點事蹟，包含：

第一、2010年連勝文遭槍擊，邱毅在節目公然聲稱「蔡英文放任支持者槍殺連勝文」，遭民進黨提告後在法院當庭認錯換取無罪。

第二、2011年抹黑宇昌案是蔡英文圖利、貪汙、濫權，事實上查無不法，重傷蔡英文總統選情也大傷台灣生技業。

第三、2014年邱毅指稱高雄市長陳菊發放八一氣爆災難救助金時「先發綠、後發藍」，遭高雄市府提告敗訴並必須登半版報紙道歉啟事一日。

第四、2015年與時任台北市議員林瑞圖兩人誹謗高雄市長陳菊胞弟陳武進「操控南部地區公共工程招標事宜」等情事，高雄地院判決邱、林各賠償20萬元。

第五、2017年在電視上指鄭姓女子是浩鼎公司鄭姓大股東胞姊、影射她炒股，但鄭女與這名大股東沒關係，邱毅挨告，台北地院依誹謗罪判邱毅3月徒刑。

高嘉瑜表示，關於買蛋議題，農業部也早已做完整說明跟澄清，包括貿易商名單、進口國別、進口數量、到岸價格、政府吸收差額，以說明專案雞蛋進口合法、公開、透明，且「專案進口雞蛋不是補助給特定進口貿易代理商」，而是吸收進口蛋到岸價格與國內產地價差額、關稅等費用，全民才是最大得利者。

高嘉瑜直言，從國內雞蛋產能不足時強攻蛋荒議題要求政府出手抑制蛋價；到提出進口雞蛋時恐嚇民眾「不顧蛋農生計」；再到成功抑制蛋價後開始造謠進口雞蛋有致癌風險等等，國民黨始終沒有提出具體且可以被執行的解決方案，就連前後論述都可以自相矛盾，若這樣不是「為反而反」、「圖謀私利」的話，什麼的行為才是！