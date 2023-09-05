聲援徐巧芯　游淑慧質疑高嘉瑜：選情告急所以不敢再質疑黨了？

▲游淑慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前稱「超思公司」進口的「巴西雞蛋」恐致癌，遭到民進黨立委高嘉瑜批評，「徐巧芯是笨蛋還是壞蛋？從今天起，請叫她『逐顆工程師』」。台北市議員游淑慧5日質疑，高嘉瑜現在面對疑點重重的進口雞蛋專案，卻只會砲打在野？是因為選情告急所以不敢再質疑黨了嗎？不敢說超思蛋應該砸陳吉仲頭上了？

民進黨立委高嘉瑜、國民黨議員徐巧芯近日為超思雞蛋問題槓上，游淑慧今日在臉書上發文表示，一家資本額只有50萬的一人公司「超思」可以從巴西進口8814萬顆雞蛋，超過農委會進口雞蛋專案的6成，並領取1.75億補助款，這件事奇妙到「超」過人民的「思」考能力。

游淑慧提及，過去敢對農委會直言監督的高嘉瑜，在這件事上卻嗆徐巧芯「逐顆工程師」，不敢再批評「小英男孩」農業部長陳吉仲陳吉仲。她說，之前高嘉瑜敢於質詢「畜產會、農委會出包不斷，台灣豬標章公信力再受質疑」，並批評當時的農委會主委陳吉仲「難道不用道歉嗎？」更直言「這個豬標章應該貼在農委會主委陳吉仲頭上。」

「然而，高嘉瑜現在面對疑點重重的進口雞蛋專案，怎麼卻只會砲打在野？是因為選情告急所以不敢再質疑黨了嗎？不敢說超思蛋應該砸陳吉仲頭上了？」游淑慧說明，今年初的時候，民進黨台北市議員王世堅面對黨內開除「煎鮪魚」的話題，還能大聲嗆民進黨「我是點出問題的人，你們不解決問題？要解決點出問題的人？」但被提名後的王世堅，面對現在執政者的諸多問題，也不再敢點出問題了。

游淑慧強調，少數敢對民進黨執政說真話的民代都啞火，國會需要的是能監督政府的人，不是裝聾作啞的人，「我曾經跟嘉瑜說過，別再唱孤勇者了，如果有決心當孤勇者， 應該勇敢在前。」