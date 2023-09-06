賴清德「國家工程隊」曝光！逾200專家　邱義仁、鄭麗君、朱敬一入列

▲賴清德國家希望工程延攬超過200位智庫與學者，今天首度曝光。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）舉行首場「國家希望工程」國政說明會，公布超過200位智庫與學者代表團成員，被視為副手潛在人選的青平台基金會董事長鄭麗君、新境界文教基金會副董事長邱義仁均入列，值得關注的是，曾在馬政府時期擔任行政院政務委員的中研院院士朱敬一也加入學者代表團。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，國家希望工程是賴清德從政30年不斷思考的結果，新境界文教基金會、台灣智庫、青平台基金會邀請超過200位智庫、學者、企業界代表、NGO成員加入，今日共有超過60位學者專家參與國政說明會。

其中，今日與會的重要成員，包括邱義仁、新境界文教基金會執行長陳東升、新境界文教基金會董事張建一、吳介民、陳正然、李金龍，以及擔任青平台基金會董事長的鄭麗君、以青平台顧問身份與會的朱敬一、陳俊宏，台灣智庫榮譽董事長陳博志、台灣智庫執行長呂曜志等政要。

陳東升說明，國家希望工程銜接總統蔡英文執政成果，再納入未來做得到、不吹牛、可行的政策建議，此外，也將「前瞻」列為主要字眼，面對台灣未來10、20年可能遇到的挑戰和困難，預先做好準備及規劃，不會因任期長短而自我設限。他說，賴清德展現深思熟慮、強烈使命感的國家領導人高度，提出整體政策規劃。

呂曜志表示，新境界文教基金會、台灣智庫、青平台基金會3大智庫的夥伴都是一家人，在一代又一代國家領袖的領導下，憑藉公義的理想，用政策實踐所學，其心願就是幫助賴清德持續深化台灣民主，特別是未來10年會面對許多挑戰，民主的奮戰、鞏固、國家發展一定是一棒接一棒。