快訊／賴清德首曝「國家希望工程」3面向　喊台灣變「智慧科技島」

▲民進黨總統參選人賴清德出席「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）舉行首場「國家希望工程」國政說明會，公布超過200位智庫與學者代表團成員。賴表示，國家希望工程有「民主和平」、「創新繁榮」、「公義永續」3大面向，他主張用「中華民國台灣」、「民主」來團結台灣社會，把台灣打造為「智慧科技島」，並且建立一個「社會投資型」的國家。

賴清德會中致詞表示，今天是他首度以總統參選人的身份召開記者會，公布國家希望工程，向國人報告自己的治國理念和國政藍圖，其目的就是希望國家的主人「人人都有希望」，且「人人都能帶給國家希望」。

賴清德特別介紹競總國政召集人、青平台基金會董事長鄭麗君說，在建構國家希望工程的過程中，鄭竭盡心力、不眠不休，感謝她的辛勞；同時也感謝3大智庫新境界文教基金會執行長陳東升、台灣智庫執行長呂曜志。他說，超過200多位智庫學者、產業界、NGO共同研議，經過無數次會議，從激烈討論與辯論中，淬煉出各議題的結論，他深深被與會者們為未來國家貢獻的用心協力感動，相信在推進台灣往前進步的過程中，必然有他們的心力在裡面。

賴清德說，國家希望工程匯聚了自己行醫、學醫、棄醫從政的理想抱負、近30年來民意機關與行政機關的經驗，以及中央和地方的歷練，不管哪個職務，自己的所見所聞、對國家未來的深刻反省，通通凝聚在國家希望工程中。

賴清德舉例，例如醫學專業教他實證科學的邏輯訓練、對人權的信念，以及要誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題；在擔任國大代表期間，他參與修憲，讓台灣民主得以持續不斷進步；擔任立委10幾年間他深入基層傾聽民意，透過質詢、修法、立法，包括讓健保照顧弱勢民眾、推動《癌症防治法》、《勞工退休金條例》、《環境基本法》納入「非核家園」等；擔任台南市長時，他站在第一線與人民同甘共苦，解決台南市各種發展問題，也提出各項建設；擔任行政院長時，對於經濟等國政議題，提出解決「五缺」的對策，讓台灣經濟動能持續不斷；擔任副總統時，襄助總統推動國政，累積更多外交、國防、兩岸的經驗。

賴清德談及，世界在改變，包括地緣政治變化、百年大疫衝擊、全球供應鏈重組，氣候變遷的條件也在改變，台灣應該更有信心、更有企圖心地，將世界的改變視作「台灣的機會」，希望掌握改變的契機，擴大台灣的優勢，讓台灣成為更繁榮、進步、文明的國家。

賴清德說，國家希望工程有3個面向，分別為「民主和平」、「創新繁榮」、「公義永續」。他細數，過去民主運動的前輩和許許多多台灣人民為民主打拚，讓台灣走過專制獨裁的黑暗歲月，現在面對區域霸權崛起、地緣政治的變化，一個新的使命是「為和平而奮鬥」，竭盡所能捍衛台灣安全、台海穩定、印太和平。

賴說，「應該要用中華民國台灣來團結台灣社會」，未來將持續秉持總統蔡英文所提出的四大堅持，守護自由民主憲政體制，維持和平穩定的台海現狀，「和平不可能靠口號，和平也不可能靠讓渡主權就能得到」，而是必須備戰才有辦法避戰、和平發展，面對威權時千萬不可以有僥倖的心情或天真的想法，有主權的和平才是真正的和平；另外，也應該用「民主」團結台灣社會，透過民主治理、建立開放政府，讓22縣市往前一起走，遠比哪個城市往前走更重要。

對於創新繁榮的願景，賴清德說明，要大膽投資人工智慧、物聯網、量子電腦、低軌道衛星、太空科技等，因為這些新興科技將是決定未來社會最關鍵的科技，如果台灣當下不前瞻投資，將無法跟國際競爭，唯有投資下一代科技創新，才有辦法確保下一代的科技安全。他說，要把台灣打造為「智慧科技島」，用人工智慧協助中小企業、微型企業，不讓其在數位轉型過程中落後；此外，台灣要從過去的「生產要素驅動」轉型為「創新驅動」的成長模式，追求包容成長、綠色成長，建立一個社會安全網體系，讓弱勢民眾在社會進步過程中不被淘汰。

賴清德說，固然2050淨零轉型對台灣是一大挑戰，但必須掌握此變數，推動台灣經濟成長，不僅要持續優化新創事業投資環境，打造「新創雨林生態系」，不僅僅需要「獨角獸」，更需要新創的「螞蟻雄兵」，讓人人有發展的機會。

對於公義永續願景，賴清德表示，要建立一個「社會投資型」國家，擴大支持0到22歲，同時減輕家庭負擔，擴大對衛生醫療體系的公共投資、對青年的多元支持、落實族群主流化、強化性別平權等。他說，他將推出「0到6歲國家一起養2.0」、「居住三對策」、「長照3.0」，並推動勞動、性別、族群、健康平權，最後對於社會關注的治安議題，必須堅定打擊黑金槍毒詐，讓國家的主人能在安定和諧的社會安居樂業。

賴清德補充，2050淨零轉型是全世界的目標，能源轉型要更安全，企業轉型更有競爭力，社會轉型更有韌性，生活轉型更永續，包括落實碳盤查、碳交易等環節，讓淨零轉型成為台灣發展的動力。