快訊／柯文哲曝醫療政見！主打「全責醫護」　部分補助收入較差者聘看護





▲柯文哲的醫療政策大綱記者會 「投資健康 有效醫療 永續健保」。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲6日召開首場政見記者會，主題聚焦在醫療議題「投資健康」、「有效醫療」、「永續健康」，而柯文哲此次也與國民黨總統參選人侯友宜部分主張類似，包括要將醫療健保支出GDP佔比提高到8％，但最大亮點是「全責醫療」，要針對收入經濟狀況較差的人多補助一點。

柯文哲6日上午9時40分在台大醫院國際會議中心，召開首場醫療政見記者會，而與會記者會的來賓，包括台大醫院教授、前恩主公醫院院長陳榮基，陽明交通大學教授、台灣藥學會理事長、前食藥署署長康照洲，以及台大名譽教授、乳癌防治基金會董事長張金堅。

柯文哲表示，台灣目前健保困境，2021年台灣醫療健保支出GDP佔比僅6.6％，低於日本韓國等OECD國家平均的9.7％，而總統蔡英文上任時是6.2％，當時對方希望佔GDP的7.5％，但現在只有6.6％，因此要針對此問題提出解方。

柯文哲提出自己的醫療政策大綱「投資健康」、「有效醫療」、「永續健康」，在「投資健康」部分，主張要提高醫療衛生支出達到GDP 8％，提倡健康生活型態「就算生病只生小病」，提倡運動減重戒菸、推廣癌症篩檢與三高控制和健康檢查，另外也增加公費疫苗種類，包括輪狀病毒、腸病毒和加強型水痘，減輕家庭負擔。

在「有效醫療」部分，推出「全責醫護」、老弱申請幫傭移工不需巴氏量表，失能申請照護移工則簡化多元評估方式，並推廣遠距醫療。「永續健保」部分，目標GDP達到8％，讓醫療本業可以收支平衡，並落實家醫、分級、轉診、論人計酬，並提高醫護薪資。

而此次柯文哲記者會的主打議題，就是「全責醫護」。柯文哲指出，現在台灣社會少子化，倘若爸媽生病住院，就要請假在醫院照顧，但又因無法請假多天，進而聘僱看護，但看護如果一天要2200元，一個月得要6萬多元，比月薪還要高，所以折衷辦法「或許是健保幫忙一部分，另一部分由家屬自己出」，例如聘僱看護2200元若太貴，但降到800或400元，這似乎就可以接受，「所以慢慢這個『全責醫護』一定要推」。

至於巴氏量表部分，醫生出身的柯文哲直言，這是每個醫生覺得很麻煩的項目，因為以前一定要巴氏量表分數夠低，才能申請外籍看護工，家屬當然會要求醫生把巴氏量表分數打低一點，進而符合僱傭標準，「但我覺得對於這種外籍看護工的態度，我是主張寬鬆一點，但按照不同程度課不同人頭稅。」

柯文哲說，例如母親80歲看起來很健康，巴氏量表打起來一定很正常、無法聘僱外傭，但希望有人能照顧母親別跌倒、不要坐輪椅才請看護工，「所以慢慢的，巴氏量表不應作為申請外傭的唯一標準。」他主張申請外籍看護工應分成兩種，一個是「真正有病要照顧」這個就要用巴氏量表，但若是偏向家庭幫傭就用另一條路，這兩個將來課不同人頭稅即可解決，「不要用巴氏量表作為唯一申請看護工的標準」。

會後，被問到有關「全責醫護」有沒有細部的數字？包括補助對象為何，以及補助金額多少？柯文哲說明，今日談的是大方向，如果要說細項，第一點仍要有「部分負擔系統」，如果是完全免負擔，可能造成大家濫用，而「部分負擔」則要設置一套系統，針對比較窮、收入經濟狀況較差的人多補一點，當時估算每天大概要400元至800元，但詳細如何執行、實施，還是要再次計算一遍。