綠營逾10位區域立委很危險！　郭正亮： 吞掉「這黨」才有機會贏

▲郭正亮（圖／資料照）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，雖然民進黨總統參選人賴清德支持度維持領先態勢，但黨內多數意見仍認為，想拚國會過半難度頗高，許多2020年「險勝」的選區，此次選情難料。對此，前立委郭正亮5日分析，這次區域立委民進黨相當不好選，有超過10位區域立委很危險，因為台中以北問題一大堆，而且民進黨只有63席，只要少7席就沒過半了，除非民進黨運氣非常好，把時代力量的席次吞掉才有機會過半。

郭正亮昨日在節目《踢屁屁開講》中表示，他最近和一位朋友在盤點民進黨選盤，其中有超過10位區域立委很危險，因為台中以北問題一大堆，而且民進黨只有63席，只要少7席就沒過半了，除非民進黨運氣非常好，把時代力量的席次吞掉，可是他認為不會。他說，目前時代力量要衝破5%不容易，若拿到3%左右，那餘數就看會被誰搶到，民眾黨或民進黨都有機會。

至於在野母雞該如何談整合？郭正亮透露，柯文哲說的沒錯，整合要談的是政策交集，因為台灣不是兩輪投票，所以只好設定一個時間點。11月20日開始受理總統、副總統以及立委登記，只要國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、無黨籍總統參選人郭台銘3人登記，那賴清德就贏了，因為棄保會棄不乾淨，而且每個黨都有死忠支持者，所以一定要整合成一組人登記，才會有贏面。

郭正亮指出，目前在野可以先談的是，要不要設定整合民調時間，接下來談要挑哪五家民調，最後提出共同政策綱領，總而言之，在野整合分為五個層次，包括「要不要整合、民調時間、哪幾家民調機構、政策共同綱領、人事」。