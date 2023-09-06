拋健保補助遭衛福部稱「會世代不公」　侯友宜：將減輕下一代壓力

▲侯友宜市政會議連訪 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨拋出老人福利政見，排富後全額補助全國65歲以上老人健保，不過遭衛福部認為，此政見將造成世代不公跟排擠其他社福對象。對此，侯友宜今（6）日回應，很多長輩的生活其實仰賴下一代年輕人，健保費也是下一代在繳，補助老人健保其實也是減輕下一代壓力。

侯友宜5日宣布「侯友宜來改變—檢討老人健保」政策。侯友宜說，他走訪很多縣市，很多長輩都反應65歲以上老人健保補助「一個台灣、兩種制度」，未來他當選總統，65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，都享有排富全額補助健保，讓「全國老人健保免費，一個都不能少」；預計約有400萬名老人與長輩，享有健保免費的優惠，經費預估160億元。

對於衛福部說，侯友宜提的政策不是排擠其他社福預算，就是從稅收拿、調高健保費，會造成世代不公，未來超高齡化社會壓力會很大？侯友宜回應，老人健保補助在台灣來說是一個國家2種制度，有的縣市財政困難，長輩有被剝奪的感覺，為了讓長輩有更多的健康照顧，他提出補助、排富。

侯友宜說，很多長輩生活都要仰賴年輕人，這部分也是讓年輕人有負擔，而且很多健保費也是下一代繳的，該政策可以減輕年輕人的負擔，長輩就能獲得更多細心照顧。

另，民進黨立委鄭運鵬質疑，2011年新北市為什麼取消65歲以上健保費補助，改為一年3000元的健康補貼，為什麼現在又可以加回來？侯友宜表示，新北市府對新北市69萬長輩，照顧到無微不至，老人過年過節都給予很多支持，銀髮俱樂部、關懷照顧據點、日照中心都做得最多、最完善，將來對老人健康照顧也是全力以赴。