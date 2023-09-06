快訊／促3大智庫組「智庫大聯盟」　鄭麗君讚賴清德「政策控」

▲鄭麗君今天在首場國家希望工程國政說明會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）舉行首場「國家希望工程」國政說明會，公布超過200位智庫與學者代表團成員，被視為副手潛在人選的青平台基金會董事長鄭麗君與會致詞分享，賴清德是「政策控」，他促成新境界智庫、台灣智庫、青平台組成「智庫大聯盟」，盼台灣能夠成為更好的台灣。

鄭麗君表示，她過去在台灣智庫任職多年，也曾經在新境界智庫參與台灣政綱研討，而回歸民間後回到青平台，從去年開始逐步將討論內容整理成「永續民主治理綱領」，當時遇到同為「政策控」的賴清德，其中有些理念也被納入國家希望工程的藍圖當中。

鄭麗君說，感謝賴清德，在他的領導之下，新境界智庫、台灣智庫、青平台首度組成「智庫大聯盟」，匯聚成完整的國家希望工程國政藍圖，深深感謝所有跨世代、跨領域的朋友，在辯論中帶來許多新的思維和視野。

鄭麗君透露，有時候晚上視訊會議開完，她會懷抱希望入睡，國家希望工程不只是政策的總和，而是以政策價值出發，提出政策方案、施政規劃等有可行性的路徑，這是台灣社會下個階段可以一起追求的社會理想，盼讓民主社會的每一個人都能看到他的希望，成為「更好的自己」，讓台灣成為「更好的台灣」，為下一世代開啟更永續的未來，希望賴清德能夠凝聚台灣人民，讓台灣走向有希望的未來。

▲賴清德今天首度公布國家希望工程總綱。（圖／記者林敬旻攝）