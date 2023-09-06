流感升溫！醫驗「幾個大小朋友快篩」全陽性　4類高危險群

▲流感疫情升溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

流感疫情連續4周上升！疾病管制署公布上周一口氣新增12起死亡，其中包括一名11歲女童，提醒若自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。小兒科醫師陳木榮表示，4日看門診，檢驗了幾個大小朋友的流感快篩，竟然全部都是A型陽性。

陳木榮在臉書說，每年10月，會有流感疫苗可以施打，今年國家公費流感疫苗多了一個廠牌叫「高端」；自費流感疫苗，多了一個選擇叫「輔流安」，是在舊有流感疫苗的基礎之上多加了佐劑，號稱抗體數量較多，持續較久，英國製造，限定65歲以上才能打。他也畫了一張流感疫苗選擇流程圖，給爸爸媽媽們參考。

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▼流感疫苗選擇流程圖。（點圖可放大／翻攝「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」臉書）



疾管署5日表示，上周門急診類流感就診人次達8萬6870人次，近期呈上升趨勢，近4周合約實驗室分離以流感病毒為多，且連續2周流感病毒陽性率超過20%，達本季流行閾值標準，進入流感流行期，目前A型H1N1及H3N2於社區共同流行。

疾管署說明，上周新增43例流感併發重症（28例A型H1N1、15例A型H3N2），年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於8月16日至9月1日，其中33例未接種本季流感疫苗，30例具慢性病史。

疾管署指出，另新增12例死亡（10例A型H1N1、2例A型H3N2），年齡介於10多歲至80多歲，發病日介於6月16日至8月23日，其中10例未接種本季流感疫苗，10例具慢性病史。

▼每年10月有公費流感疫苗可以施打。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



其中一起死亡個案為11歲中部女童，沒有潛在慢性病史，但沒接種疫苗，住院前一周有上呼吸道症狀，曾經到門診就醫且給予抗病毒藥物，但後續又出現呼吸急促，就醫被收治住院，雖然持續給予抗病毒藥物，仍病況惡化於住院6天後過世。

疾管署呼籲，目前流感疫情呈現上升趨勢，且近日學校已陸續開學，亦增加校園流感群聚發生風險，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，戴口罩及生病在家休息等措施；如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。