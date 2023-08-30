XBB疫苗接種規劃出爐！拚9月底「分階段打」65歲以上第一優先

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

XBB已是現行主流變異株，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今（30）日開會討論後續新冠疫苗接種建議，疾病管制署副署長曾淑慧說明，會中共識XBB.1.5單價疫苗將提供6個月以上全民接種，第一批疫苗最快9月底開打，而且屆時會分批接種，以65歲以上年長者為優先，一個月後再以接種情況評估後續開放狀況。

美國食品藥物管理局（FDA）建議研發XBB1.5病毒株的單價疫苗，和台灣簽有疫苗採購合約的莫德納公司已經遞交相關資料給我食藥署進行緊急使用授權審議。另一方面，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今日召開會議，討論新冠疫苗後續接種建議。

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曾淑慧表示，會議討論重點包含莫德納XBB.1.5單價疫苗接種建議，112年度實施期間為112年9月至113年9月，提供6個月以上全民接種1劑，除6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑。

曾淑慧指出，XBB.1.5單價疫苗於進口並經食藥署檢驗封緘放行後，依規劃期程及接種建議提供滿6個月以上全民接種；第1批疫苗最快在9月底，提供接種。

曾淑慧表示，雖然目標全民接種，但屆時會採取分階段開打，首波先以65歲以上長者為優先，接種1個月之後視打氣、進貨狀況進一步開放對象，至少會有兩個階段。

食藥署副署長陳惠芳說明，目前國際間尚無國家已經核准XBB疫苗。至於我方是在6月底資料收到資料且列入優先審查對象，但發現欠缺包含化學製造管制、藥毒理資料，給予補件通知，後續於8月23日送入補件資料，正在審查中，審查完再提EUA專家會議，食藥署盡力加速配合，預計1個月內有結果。