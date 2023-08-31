全國登革熱破3500例！羅一鈞再南下2大疫情熱區：開學恐成新挑戰

▲疾病管制署羅一鈞副署長赴雲林縣與衛生、環保、教育單位會面，實地了解近期因應開學之校園防疫措施。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內登革熱疫情持續，疾病管制署今（31）日最新統計，全國本土病例已經累積3552例，其中又以台南市3058例、雲林縣286例最嚴峻。疾管署副署長羅一鈞今日再次南下前往這兩縣市參與登革熱防治工作與相關會議。他表示，雲林縣疫情近期已經相對穩定，沒有像兩周前增加那麼快速，但是仍有新的挑戰，開學後學生回到學校群聚，還有颱風帶來降雨，防治工作還是要持續；他也提到，預期到9月底之前疫情風險都仍高。

羅一鈞上午先赴雲林縣與衛生、環保、教育單位會面，實地了解近期因應開學校園防疫措施，其後亦前往登革熱認可檢驗機構台大醫院雲林分院了解檢驗執行現況。下午則將前往台南市並參加市府登革熱一級指揮中心會議。疾管署亦持續每日派遣機動防疫隊至少8組16人，不分平假日分別前往台南、雲林協助地方政府進行防治成效評估，中央地方共同對抗本土登革熱疫情。

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▲疾病管制署羅一鈞副署長至台大醫院雲林分院討論檢驗執行現況。（圖／疾管署提供）

羅一鈞表示，雲林縣疫情在兩周前進行較大規模化學防治噴藥、動員孳生源清除，病例數已經相對穩定，增加不如兩周前那麼快速，但後續還是有新的挑戰，開學後，原本不會群聚的小朋友回到學校，還有颱風帶來降雨，防治工作不能中斷，另也發現部分病例在非先前防治重點區域出現，要持續動員找出潛藏孳生源。

羅一鈞也分析，9月底、10月初氣溫才會下降，進一步減低蚊蟲活動度，屆時才有利於控制疫情，所以9月底之前風險仍高。

根據疾管署最新統計，今日新增177例本土病例，台南市157例、高雄市9例、雲林縣8例、嘉義縣1例、新竹市1例、彰化縣1例；全國累積3552例本土病例，台南市3058例、雲林縣286例、高雄市136例、屏東縣26例，其餘10縣市病例數各為10例以下。

羅一鈞提醒，近期持續有颱風生成，提醒民眾務必做好容器減量，颱風來臨前預先檢視家戶內外，清理閒置容器、廢輪胎、防水帆布或堵塞的排水通道等潛在孳生源；颱風後主動巡視雨後是否有新增積水並澈底清除，不讓病媒蚊孳生。

此外，由於病媒蚊之一的白線斑蚊廣泛分布於全臺海拔1,500公尺以下地區，且因交通便捷、南來北往，全臺皆有感染登革熱的可能，目前北部地區亦有登革熱病例，民眾日常生活皆應落實「巡、倒、清、刷」，減少戶內外的積水容器，降低病媒蚊孳生，從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲及使用中央主管機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少病毒傳播。