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本土登革熱破4千例！海葵來襲「兩周後見颱風效應」病例恐快速上升

▲台南市截止31日下午3時經疾病管制署研判確診157例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為3058例，防疫人員已立即進行化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市防疫人員因應登革熱進行化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除。（圖／記者林東良翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱比往年嚴峻，根據疾病管制署最新統計，全國登革熱病例已經超過4千例，其中以台南市逾3500例最嚴峻。中度颱風海葵直撲台灣，將帶來強烈雨勢，特別是東部、南部風雨劇烈，疾管署副署長曾淑慧指出，相關研究顯示，經歷颱風豪大雨，兩周之後病媒蚊指數上升，病例也可能快速增加，疫情風險再升高，還是提擤民眾注意風雨後落實積水容器等孳生源清除。

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

國內登革熱疫情持續，根據疾病管制署最新統計，今日新增194例本土登革熱病例，另有1起越南境外移入個案。到目前為止，全國累計 4,146 例本土病例，為近 10 年同期次高(低於2015 年同期6,386例)。

本土病例已經分布全國15縣市，以台南市3608例最多，接著依序是雲林縣298例、高雄市156例、屏東縣26例、桃園市10例、嘉義縣9例、台中市8例、台北市8例、新北市7例、新竹市5例、彰化縣3例、南投縣3例、苗栗縣2例、新竹縣2例、嘉義市1例。曾淑慧表示，目前因為還是登革熱季節，加上近期陸續有颱風影響，整體病例還是上升趨勢。

中度颱風海葵今(3日)下午3點40分在台東東河登陸，是4年來第一個登陸台灣的颱風，根據氣象局預報，今晚和明天將是東部和南部風雨最劇烈時刻。

▲▼海葵颱風1700最新路徑。（圖／氣象局）

▲海葵颱風1700最新路徑。（圖／氣象局）

相關研究顯示，大雨過後兩周病媒蚊指數就會升高、卵數增加，讓登革熱風險升高，曾淑慧表示，因為颱風影響，恐有很多風雨，預期兩周後病例會增加比較快、個案數也較多，需持續注意，也提醒民眾，颱風後主動巡視雨後是否有新增積水並澈底清除，不讓病媒蚊孳生。

疾管署強調，由於病媒蚊之一的白線斑蚊廣泛分布於全臺海拔1,500公尺以下地區，且因交通便捷、南來北往，全臺皆有感染登革熱的可能，目前北部地區亦有登革熱病例，民眾日常生活皆應落實「巡、倒、清、刷」，減少戶內外的積水容器，降低病媒蚊孳生，從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲及使用中央主管機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少病毒傳播。

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