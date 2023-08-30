北市登革熱擴大！中山區首爆個案　30多歲男沒去中南部也確診

▲北市中山區新增1例登革熱本土病例。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土登革熱疫情續燒！北市衛生局今（30）日公布中山區也確認一起登革熱個案，是一名30多歲男性，個案潛伏期間無出國也無中南部活動史，將持續疫調以釐清感染源。北市目前已經累積5例本土，包含文山區2起、北投區、大同區以及中山區各1例。

北市衛生局公布新增1例登革熱本土確定病例，個案為30多歲男性，居住中山區，8月25日出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛等症狀，28日就醫後通報採檢，29日確診。

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因應登革熱本土疫情，中山區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日進行孳生源清除；中山區公所已發動社區清潔日，運用即時通訊軟體衛教鄰里居民登革熱症狀，並加速孳生源清除、容器減量及配合社區噴消工作，也提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

北市衛生局表示，112年截至8月30日上午10時，臺北市累計32例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例5例(文山區2例，北投、大同及中山各1例)。北市衛生局提醒，國內登革熱疫情嚴峻，有鑑於夏季颱風及午後降雨頻繁，提醒民眾務必進行容器減量，以減少病媒蚊孳生；如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。

根據疾病管制署統計，今年國內本土登革熱已經超過3千例，光台南市就超過2500例，全國已有半數以上縣市曾出現病例，病例數為近10年同期次高。今年累計11例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣9例、臺南市2例，其中1例尚住院中，另累計3例死亡病例。