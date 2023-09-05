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不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶：病毒好多大家小心

（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書）

▲患者腺病毒快篩陰性、A型流感快篩陽性。（圖／翻攝「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書

記者陳俊宏／綜合報導

「病毒好多，大家小心！」小兒科醫師林智葳分享，一名7歲小女孩高燒39、40度超過3天，體溫據家長描述非常頑強難退，一開始新冠、流感快篩皆陰性。他看診再次快篩，「原本我心裡壓寶的是腺病毒（最近也有波小流行），沒想到結果卻是A流陽性。」

林智葳3日在臉書說，這7歲女孩在高燒3天內，每次體溫一定39度以上，遵照指示給予足夠劑量的依普芬退燒藥水後，體溫卻完全聞風不動（或只降了1度左右），過3、4小時體溫還會繼續往上飆升；這3天內，孩子體溫落在正常區間的時間零落可數，四肢皮膚呈現了長時間高體溫，導致末端血管收縮的大理石斑。

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林智葳指出，孩子在第一天時於其他診所，進行流感與新冠快篩皆呈現陰性，但高燒不斷的問題讓父母擔心極了，後來到他的門診；他詳細檢查過後，決定為孩子再進行一次流感與腺病毒快篩檢驗，「原本我心裡壓寶的是腺病毒（最近也有波小流行），沒想到結果卻是A流陽性。」

林智葳表示，這就是流感或其他某些病毒快篩的重要注意事項，有時第一天發燒黏膜上病毒的量還不足夠，所以可能有偽陰性（孩子流感呈現快篩陰性）的問題；所以門診中，他常會問清楚家屬孩子是大概何時開始發燒，目的就是想抓住病毒量足夠、又來得及投藥前的時間進行快篩。

▼醫師說，孩子第一天發燒，如果沒有太高燒、太嚴重的其他症狀，可以先在家裡觀察一天。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

林智葳給家長幾個關於快篩的實用建議：

1、孩子第一天發燒時，如果沒有太高燒、太嚴重的其他症狀，可以先在家裡觀察一天；24小時後仍有反覆發燒的跡象，那就一定要帶來就診。

2、如果沒有自信可以判斷，孩子到底是不是屬於嚴重的狀況，或孩子這次整個人的感覺、發燒的樣子和溫度，都跟之前你遇過的不一樣，那也建議帶來就診檢查。

3、發燒未滿24小時是不是就一定不能做快篩？其實也不盡然，門診中有些案例是高燒當天執行快篩也中。

4、看診前不用刻意不吃退燒藥，有些家長覺得孩子在高燒時比較驗得出，所以刻意在驗完快篩看門診前，不給孩子服用退燒藥物，這完全是不必要的，發燒的時間比起當下有無發燒來說更為重要。

5、有些病毒感染的前1、2天，溫度會很難下降，這時一定要抓緊2、3小時後沒退至38度以下，就服用另一種退燒藥物的原則。例如喝依普芬過2小時後，體溫仍在38度以上，就必須再服用安佳熱或使用退燒塞劑，不立刻換藥，孩子就有可能整天都處於高燒不退的狀態，身體會非常難受。

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