　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國新內閣宣誓就職　總理賽塔率34成員前往皇宮

▲▼泰國總理賽塔2023年9月5日率內閣宣誓就職。（圖／路透）

▲泰國新任總理賽塔2023年9月5日率內閣前往皇宮，在泰王瓦吉拉隆功面前宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社

泰國新任總理賽塔今天率內閣宣誓就職，新內閣宣告正式走馬上任。賽塔表示在君主立憲制下，政府將秉持法治、透明和公眾參與原則，讓泰國成為一個穩定、繁榮且永續發展的國家。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔在8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）接著批准賽塔的人事案，賽塔在8月23日晚間獲正式任命，任命儀式在為泰黨總部舉行。

賽塔獲得任命後開始籌組內閣，泰國王室公告2日刊登泰王命令，同意賽塔提出的內閣名單。名單共有34位副總理和正副部長，其中賽塔身兼財政部長。

▲▼泰國總理賽塔．塔維辛（Srettha Thavisin）。（圖／路透）

▲泰國新任總理賽塔．塔維辛（Srettha Thavisin）。（圖／路透）

賽塔今天率領內閣成員前往皇宮，在泰王瓦吉拉隆功面前舉行宣誓儀式，接著到總理府前大合照。賽塔隨後舉行簡短的記者會，表示在君主立憲制下，政府將秉持法治、透明和公眾參與的原則，「泰國政府將創造人人平等的機會，讓泰國成為一個穩定、繁榮且永續發展的國家。」

新內閣明天將舉行特別的內閣會議，討論首次施政報告內容，新內閣預計8日或11日向國會進行首次施政報告，一旦向國會完成施政報告，便可舉行新內閣的首次正式會議。

民族報（The Nation）報導，賽塔內閣的施政報告將有7大重點，包括1提振、3加速和3創造。1提振指的是發給年滿16歲國民每人價值1萬泰銖的電子錢包；3加速包括加速修改憲法、降低人民生活成本，以及暫停人民債務；3創造包括在觀光業創造更多收入、創造更多職涯機會，以及為民眾創造更好的生活品質。

賽塔內閣就任後，第一個出訪行程將是9月19日至26日在美國紐約舉行的聯合國大會，賽塔將在外長班普里（Panpree Phahitthanukorn）和多名內閣成員陪同下前往美國。

 
ET快訊
艾士特飆8K好投MVP！陳俊秀滿貫砲逼出勝利組　兄弟斷猿5連
香蕉砸40萬正顎！　公開新護照「簡直變個人」
60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「這2句話」
39800後光陽再出招！董事長：價格殺規格還更好
快訊／美國男籃回神打爆義大利　37分狂勝挺進世界盃4強
她穿情趣水手服竟「遮不住」　雙球直接掉出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國新內閣宣誓就職　總理賽塔率34成員前往皇宮

印度國名想改成Bharat　G20晚宴請帖「發函人」洩端倪

5萬「浣熊大軍」入侵比利時殺不完　威脅歐洲本土物種

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

全球「外貌滿意度」調查結果出爐！　台灣奪第2、南韓排第5

8億死亡保險金飛了！南韓「蛇蠍人妻」狠殺夫　法院判保險公司免賠

千萬名錶當街遭搶！　F1賽車手「拔腿狂追」親手抓到劫匪了

美14歲少年抖音挑戰被辣死！吃「最辣玉米片」胃痛昏迷　送醫亡

農曆七月上山疑被附身！大馬女「中邪」詭異爬行影片　如野獸吼叫

老婦地鐵站遭男暴打50下　打到拐杖斷裂「沒人幫忙」冷血片曝光

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

韓男遊台見麵店被客人給負評　實際造訪反被感動：並非那樣

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

泰國新內閣宣誓就職　總理賽塔率34成員前往皇宮

印度國名想改成Bharat　G20晚宴請帖「發函人」洩端倪

5萬「浣熊大軍」入侵比利時殺不完　威脅歐洲本土物種

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

全球「外貌滿意度」調查結果出爐！　台灣奪第2、南韓排第5

8億死亡保險金飛了！南韓「蛇蠍人妻」狠殺夫　法院判保險公司免賠

千萬名錶當街遭搶！　F1賽車手「拔腿狂追」親手抓到劫匪了

美14歲少年抖音挑戰被辣死！吃「最辣玉米片」胃痛昏迷　送醫亡

農曆七月上山疑被附身！大馬女「中邪」詭異爬行影片　如野獸吼叫

老婦地鐵站遭男暴打50下　打到拐杖斷裂「沒人幫忙」冷血片曝光

把G-SHOCK始祖錶穿上身好潮　連水壺都是聯名款

基隆孝行楷模表揚　謝國樑讚孝順是愛的延伸

美女網紅作家喜懷第三胎！　曬超音波照不藏了：妹妹好可愛

泰國新內閣宣誓就職　總理賽塔率34成員前往皇宮

艾士特飆8K好投MVP！陳俊秀滿貫砲逼出勝利組　兄弟斷猿5連勝

行人「大王出巡」手插背闖紅燈過馬路　騎士急煞怒罵：行車地獄

基隆嶼國際磯釣賽熱血對決　謝國樑攜手沈文程廣邀各路好手

香蕉砸40萬正顎！　公開新護照「簡直變個人」：人生真奇妙

印度國名想改成Bharat　G20晚宴請帖「發函人」洩端倪

868萬正妹YTB「狂嗑8公斤海鮮」吃播竟惹議！網轟：日本剛放核廢水

香港熱褲妹颱風天跪馬路　男伴冒險拍攝

國際熱門新聞

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

走私毒品黑吃黑！毒梟遭「連人帶錨丟下海」

吃飯「出現1症狀」恐是癌症警訊

緬甸詐騙園區警局遭襲！無人機投彈轟炸5人慘死

全球「外貌滿意度」調查　台灣排第2

蘋果妥協　外媒曝iPhone 15改成Type-C

25歲準空姐陳屍豪華公寓　社區清潔工被捕

他買下40年廢棄屋　在牆內發現195萬紙鈔

夫妻10年生10個！兒受訪喊：他們很煩

客機被迫返航　竟因乘客瘋狂腹瀉

新郎落跑！公公代打上陣娶新娘

美14歲男抖音挑戰吃「最辣玉米片」慘死

越南客偷帶超高檔中藥　海關一看馬上沒收

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

更多熱門

相關新聞

農曆七月登山疑「中邪」　大馬女吼叫爬行

農曆七月登山疑「中邪」　大馬女吼叫爬行

最近正逢農曆七月，也是傳統習俗上的鬼月。馬來西亞雪蘭莪州3日傳出一名20多歲女子和家人去登山，卻在山林間出現奇怪行為，懷疑是因為觸犯民俗禁忌而被「附身」或「中邪」。網傳影片中可見，女子不僅語無倫次、失控尖叫，還在地上爬行發出宛如野獸般的低吼。

新郎落跑！公公代打上陣娶新娘

新郎落跑！公公代打上陣娶新娘

應曉薇盼為國民黨及非綠衝出最高票

應曉薇盼為國民黨及非綠衝出最高票

泰國猴痘8月激增破百例　青少年顯著增加

泰國猴痘8月激增破百例　青少年顯著增加

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

關鍵字：

泰國總理選舉賽塔東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

即／侯友宜將有「重大宣布」！

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

更多

最夯影音

更多
虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面