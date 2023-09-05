　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

▲輝達黃仁勳與印度總理莫迪會晤。（圖／翻攝印度總理莫迪推特）

▲輝達黃仁勳與印度總理莫迪會晤。（圖／翻攝印度總理莫迪推特）

文／中央社記者張欣瑜舊金山4日專電

G20峰會將於印度召開之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在新德里會晤印度總理莫迪，輝達表示，在印度探測器成功登陸月球後，兩人會談強調輝達與全球科技強國加強合作。

輝達透過新聞稿指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）於當地4日晚間，在新德里總理官邸與黃仁勳會面。莫迪於社群平台X推文說，「與黃仁勳進行一場精采會談，我們談到印度在人工智慧領域的巨大潛能」。

輝達強調，兩人會面時間點，正值莫迪籌劃20國集團（G20）峰會之前，就在一個多星期前，印度才成為首個成功著陸月球南極的國家，代表印度作為世界最大民主國家，正不斷提升科技能量。

▲輝達黃仁勳與印度總理莫迪會晤。（圖／翻攝印度總理莫迪推特）

▲輝達黃仁勳與印度總理莫迪會晤。（圖／翻攝印度總理莫迪推特）

輝達表示，這是莫迪和黃仁勳的第2次會面，此次會談「凸顯輝達在印度快速擴展科技產業之際，扮演著重要角色」。

目前印度為世界第5大經濟體，莫迪設定在2030年要讓印度成為第3大經濟體，更要在2047年印度建國百年，躋身已開發國家。

黃仁勳和莫迪會面後，安排跟印度科研界重要人士交流，以非正式晚宴的形式，與來自印度科學研究所（Indian Institute of Science）和印度理工學院（Indian Institute of Technology）的研究人員進行交流。

輝達指出，與會者包括各大科技領域的頂尖人才，像是大型語言模型、天體物理學、量子計算、自然語言處理等領域。交流的主題針對如何運用科技，解決語言隔閡、提高農業產量、縮小醫療服務差距以及數位經濟轉型。

黃仁勳也就一些現代重大科技挑戰跟與會者交換想法。

輝達提到與印度之間關係深厚；自2004年在印度班加羅爾（Bengaluru）展開營運至今已走過20年，另外，印度有4個工程發展中心，分別位於古爾岡（Gurugram）、海德拉巴（Hyderabad）、普恩（Pune）以及班加羅爾。

目前輝達在印度有超過3800名員工，輝達的開發者計畫（NVIDIA Developer Program）中，有超過32萬名印度開發者；輝達的繪圖處理器架構CUDA，在印度每月平均下載量達4萬次。

輝達還說，印度持續擴建全國通訊技術基礎設施，很快將有遍布20座城市的運算網絡，幫助科研界更有效率合作以分享資料和資源。

ET快訊
「柯文哲胞妹」傳將接新竹副市長　本人親回應！
醫示警「大便極限時間」　該起身了！
逼媽媽下海！高中兒暴打40多歲母　急診醫護知真相傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時：金正恩計劃9月會普丁　商討提供武器給俄國

民調：逾半英國選民傾向與中國保持距離

土耳其總統會普丁　預告發表「烏克蘭穀物出口」重要聲明

蔡英文出訪慶建交55週年　史瓦帝尼不認為會激怒中國

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

「破嘴合唱團」前主唱哈威爾辭世　享年56歲

美夫妻10年生10個！無奈認有缺點　兒受訪喊：他們很煩

73%選民認為拜登太老　民調：年紀與經濟表現是最大弱點

緬甸詐騙園區警局遭襲！無人機投彈轟炸5人慘死

日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

賺到颱風假！台中KTV塞爆 民眾夜唱到天亮：超難訂的

暖心！海葵強風吹倒騎士　公車秒停一旁「幫擋風」

紐時：金正恩計劃9月會普丁　商討提供武器給俄國

民調：逾半英國選民傾向與中國保持距離

土耳其總統會普丁　預告發表「烏克蘭穀物出口」重要聲明

蔡英文出訪慶建交55週年　史瓦帝尼不認為會激怒中國

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

「破嘴合唱團」前主唱哈威爾辭世　享年56歲

美夫妻10年生10個！無奈認有缺點　兒受訪喊：他們很煩

73%選民認為拜登太老　民調：年紀與經濟表現是最大弱點

緬甸詐騙園區警局遭襲！無人機投彈轟炸5人慘死

日本國會議員「福島衝浪比讚」　小泉進次郎：核處理水很安全

紐時：金正恩計劃9月會普丁　商討提供武器給俄國

民調：逾半英國選民傾向與中國保持距離

土耳其總統會普丁　預告發表「烏克蘭穀物出口」重要聲明

U18／孫易磊迎戰波多黎各　賽前放鬆歌單散發「老靈魂」

金鐘男主持婚內出軌　正宮酸小三：完全不重要的人

全台防午後大雷雨　今起易有劇烈天氣

心疼「忍者龜」受委屈　瘋狗貝：湖人球團要對此負責

柯瑞與魔術強森差得遠？　傑佛森：比Kobe和喬丹的差距更大

陸鬆綁台民眾移動支付限制！　「綁定國際信用卡」也能掃碼消費

蔡英文出訪慶建交55週年　史瓦帝尼不認為會激怒中國

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

緬甸詐騙園區警局遭襲！無人機投彈轟炸5人慘死

25歲準空姐陳屍豪華公寓　社區清潔工被捕

夫妻10年生10個！兒受訪喊：他們很煩

73%選民認為拜登太老　不適合連任

嬰兒腹痛！胃藏「雙胞胎妹妹」死胎

他買下40年廢棄屋　在牆內發現195萬紙鈔

越南客偷帶超高檔中藥　海關一看馬上沒收

日國會議員「福島衝浪比讚」吃生魚片：安全

歐美飛機擬開放5G　專家搖頭「遇1種人」毀旅程

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見一雙腳

20多歲日男喝醉遭性侵

颱風「鴛鴦」最快明生成！赴日旅遊注意

普丁爆1年多來「都在用替身」

不賠！美5大產險公司中止災區承保業務

更多熱門

相關新聞

25歲準空姐陳屍豪華公寓　社區清潔工被捕

25歲準空姐陳屍豪華公寓　社區清潔工被捕

印度孟買發生一起悲劇，一名正在接受培訓的準空姐被發現遭人割喉，陳屍在郊區一棟豪華公寓，警方現已逮捕一名涉嫌犯案的社區清潔工，正進行調查。

NVIDIA上周創收盤新高　AI股廣達、緯創早盤漲逾1%

NVIDIA上周創收盤新高　AI股廣達、緯創早盤漲逾1%

習近平不出席G20峰會　拜登：我感到失望

習近平不出席G20峰會　拜登：我感到失望

印度太陽探測器成功發射！

印度太陽探測器成功發射！

受傷公象憤怒橫衝直撞！他奔逃遭重壓慘死

受傷公象憤怒橫衝直撞！他奔逃遭重壓慘死

關鍵字：

G20峰會NVIDIA黃仁勳新德里印度總理莫迪Narendra Modi

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

逼媽媽下海！斯文高中兒暴打40多歲母

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

醫示警「大便極限時間」該起身了！肛門用18年就會長痔瘡

「大咖女星」被點名當郭台銘副手！兩人兄妹互稱

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

大陸驚爆小村巨債危機　70萬村莊欠了近4兆

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

婦紅燈3秒硬闖　撞飛騎士12秒才下車

大一新生從西藏走到四川報到入學　2個月徒步上千公里

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面