泰國猴痘8月激增破百例　官員示警：青少年確診明顯攀升

▲泰國近來猴痘病例激增。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

泰國衛生部疾管署（DDC）表示，過去4個月以來泰國猴痘感染案例激增，從5月份的22例快速增加至8月份的145例，尤其目前現狀看來，猴痘病毒已從成年人傳播至青少年族群，光在8月就有16名青少年確診猴痘。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國DDC署長塔雷斯（Tares Krassanairawiwong）3日公布過去4個月以來逐月的猴痘新增確診數：5月新增22例，6月48例，7月80例，8月145例。截至8月31日全境共累計316例，其中1例死亡，但只有重症患者才能使用世界衛生組織提供的批准緊急使用的藥物治療。

依年齡來看，以30到39歲族群的152例占最大宗，其次為20到29歲的85例。塔雷斯認為值得注意的是，15到24歲的年輕族群病例數明顯上升，截至8月底累計28人。塔雷斯指出，過去泰國猴痘感染絕大多數都是成年病例，但光是8月份就有16名青少年確診，其中包含一名16歲少年。

塔雷斯表示，16歲少年8月6日發病並於8月14日住院，他先前曾和一些對象發生過性關係，公共衛生調查人員追蹤這些性伴侶的身體狀況，沒有發現感染。但塔雷斯仍警告，年輕人與病例占比達85.8%的男同性戀族群應該採取安全性行為，避免與陌生人親密接觸，並觀察伴侶的身上，尤其是生殖器附近是否出現透明水疱、皮疹或膿包。