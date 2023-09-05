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基隆社區大學創校24年　首獲教育部評鑑特優殊榮

▲基隆社區大學創校24年 首獲教育部評鑑特優殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市務會議獻獎共享獲獎榮耀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推動社區大學不遺於力，本年度獲教育部年度獎勵地方政府及社區大學評鑑，由基隆社區大學獲「特優」佳績，為創校24年以來立下最高殊榮，特安排於今（5日）於市務會議中獻獎，給予市府團隊及基隆社區大學極大的肯定！

市府與基隆社區大學為基隆耕耘在地學習，透過市府部門間強而有力的跨局處資源連結，發展出豐富多元的終身學習課程，諸如：社區營造、社區規劃師、在地青年社群產業創生、提供弱勢學子生態體驗學習（木工課程、步道走讀）。

▲基隆社區大學創校24年 首獲教育部評鑑特優殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲參加「海洋大學USR計畫」與日本交流環境維護的大學社會責任。

適逢月眉國小整併廢校釋出空間，市府旋即媒合社大，協助改善修整校區，打造出全台首座「實體社大」的響亮招牌，實現社大人的夢想，擁有完整校園作為營造空間，更跨足不同領域推出養蜂、農藝、礦業文化相關課程，讓整座城市的資源都可以充分傳遞出屬於在地故事的情感連結。

基隆社大於1999年成立，是全國掀起社大運動浪潮中第三所成立的社大。經營這24年來不斷開辦優質課程，將豐富的經驗知識系統化傳遞分享給本市市民，於辦學面向不斷創新，拓展地方知識網絡的連結，擾動社區公共參與；在「月眉學園」實體空間的活化上，透過師生、志工及同仁一點一滴的努力，將閒置校舍，營造為適合全齡參與的終身學習據點，持續強化在地社區的凝聚力。

▲基隆社區大學創校24年 首獲教育部評鑑特優殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲暖江國小「夏日樂學」暖暖行。

謝國樑也期勉社大團隊持續努力，扎根在地、深耕城市議題、實踐全齡友善，藉由師生攜手合作、共學與陪伴共創基隆，為社大帶來與時俱進的公共服務形象與品牌，將基隆打造成為學習型的有愛城市！

▲基隆社區大學創校24年 首獲教育部評鑑特優殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲暖暖獨特藍染產業文化。

▲基隆社區大學創校24年 首獲教育部評鑑特優殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲和平島阿拉寶灣深度之旅。

▲基隆社區大學創校24年 首獲教育部評鑑特優殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲社大透過12年國教跨域計畫辦理祖孫共廚夏令營。

▲基隆社區大學創校24年 首獲教育部評鑑特優殊榮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆社大步道學課程就地取材手作步道。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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