專偷基隆山區農民！「現金、廂型車」全都要　竊賊被逮趴地照曝

▲基隆七堵出現連續竊盜犯，被逮後依竊盜罪移送。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆七堵山區出現連續竊盜犯，今年8月下旬至9月上旬間，有宵小腦筋動到農民身家財產、農園設施，破壞保全設備竊取財產、車輛等，警方獲報後掌握竊盜犯動態，昨（4）日逮到行竊的50歲陳姓男子，訊後依竊盜罪移送。

▲竊嫌犯案時身穿黑綠色外套、七分褲、腳穿雨鞋並使用工具破壞門扇。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方指出，基隆七堵山區有開設許多農園、農場，吸引不少遊客到訪，豈料發生連續竊盜案，經調閱週遭監視器、分析竊嫌犯罪手法，發現竊嫌犯案時身穿黑綠色外套、七分褲、腳穿雨鞋並使用工具破壞門扇，且仍駕駛失竊車輛，經循線掌握失車動態，於9月4日下午將陳男查緝到案，警方同時查扣犯案時所著服裝及犯案工具油壓剪等證物，並通知失竊車輛車主將失車領回，訊後依依竊盜罪移送。

▲警方同時查扣犯案時所著服裝及犯案工具油壓剪等證物。（圖／記者郭世賢翻攝）



警方表示，山區監視器密度不如市區，建議山區居民可自行加裝監視、保全設備，民眾如有發現不法人事物可以立即通報110或派出所專線，警民合作共同打擊犯罪；另外分局已加派鄰近派出所加強巡守，擴大巡邏區域，守護市民財產安全。