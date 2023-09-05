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紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲張男搶走計程車後追撞小貨車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

一名張姓男子5日在基隆長庚醫院外，搶走徐姓駕駛的計程車，並開上高速公路逃逸，隨後撞擊馬姓男子的小貨車後爆胎，又想搶馬男的車逃逸，但被馬男壓制。警方獲報後立刻到場，訊後將張男依強盜、竊盜罪送辦。

警方表示，徐姓計程車駕駛5日下午在基隆長庚醫院前排班載客，因尿急而下車，沒想到看到計程車被張男偷走，因追不上而求同業開車急追，而張男見狀加速逃逸，開到國道一號高速公路向南逃跑，甩開徐男等人。

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼徐姓計程車駕駛看到愛車被撞爛，非常心疼。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

張男在國道南下約3公里處撞上馬男的小貨車，未停下而繼續逃逸，但因爆胎無法行駛，停靠在6.6公里路肩。馬男追到人後下車想跟張男理論，但張卻趁機想搶小貨車再逃，立刻被馬男抓下來扭打、壓制在地。

警方表示，接獲馬男報案到場，發現該計程車是剛被偷走的車，立刻將張男帶回派出所製作筆錄，訊後依強盜、竊盜罪將張男送辦。

徐姓計程車司機表示，他行動不便現在車又被撞壞，修理至少需要7、8萬元，修車期間內也無法工作，感嘆非常心疼。

▼馬姓男駕駛壓制張姓男子。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼張姓男子。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼紫衣毒蟲搶計程車衝國道！撞爛想再搶1車　被壯男壓在地上打。（圖／記者郭世賢翻攝）

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