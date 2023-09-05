搞錯成分！徐巧芯控進口致癌蛋翻車　他批製造恐慌：徐應鞠躬道歉

▲民進黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員徐巧芯3日稱巴西進口雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，批蔡政府「謀財又害命」，被多名醫師指證驗出為「氟甲磺氯黴素」非「氯黴素」，兩者是完全不同成份。民進黨團5日回應，邊境驗出的是「氟甲磺氯黴素」，她卻拿氯黴素會致癌來恐嚇國人、造成社會恐慌，經過一些醫師指正後，她就默默改文了，還以為她今天到國民黨團會鞠躬道歉。

對於氟甲磺氯黴素，食藥署副署長林金富受訪表示，氟甲磺氯黴素是一般抗生素殺菌劑，准用於牛、豬、家禽類，訂有限量標準，但不得用於蛋雞。因為蛋雞每天下蛋，不像肉雞有停藥期，可等待代謝完之後屠宰，所以需嚴格要求，禁止使用。

洪申翰表示，國民黨團記者會今天邀請徐巧芯，為什麼藍白指控雞蛋議題讓人無法接受，很大原因就是徐巧芯週末指控進口雞蛋是謀財害命，但徐巧芯把氟甲磺氯黴素跟氯黴素搞混了。

洪申翰說明，邊境驗出的是氟甲磺氯黴素，他卻拿氯黴素會致癌來恐嚇國人，經過一些醫師指正後，她就默默改文了，今天以為她到國民黨記者會要鞠躬道歉，結果居然沒道歉，還變本加厲做更多奇怪扭曲的質疑。

洪申翰表示，徐巧芯公布的不合格檢驗資料來自於衛福部食藥署，8月15日公布的資料，若這是弊案、弊端要包庇特定廠商，衛福部何必公布？徐巧芯刻意不說這是逐批邊境檢驗，每一批都不會漏掉。

洪申翰痛批，這些被驗出不合格的蛋已經被銷毀跟退運，沒有流入市場，但徐巧芯刻意不講這件事，一再說這是政府要來害命的蛋，到剛剛記者會上，國民黨三位議員還在影射這些蛋去了哪裡，這些蛋就是沒有進入到市場，到今天為止，這些政治人物還在為政治利益想要形塑各種恐慌，令人不恥。

洪申翰直言，徐巧芯說錯了還造成社會恐懼，要做的應該是鞠躬道歉，不道歉也很難讓人信任她在雞蛋部分的相關發言，也看到前立委邱毅開始編造一大篇故事，還有僑委會各單位，現在藍白進入造謠一條龍狀態，從上禮拜開始炒作這個議題，到週末徐巧芯再到邱毅跟國民黨團，就是活生生造謠接力賽。

林金富提到，專案進口雞蛋會執行至年底，目前巴西、土耳其、馬來西亞等6國未通過系統性查核國家，都採取逐批查驗，到8月20日為止有7批不合格，除超思公司1批巴西蛋，另還有6批土耳其進口雞蛋，都是檢出禁用動物用藥殘留。

此外，食藥署聯合地方政府衛生局針對生鮮雞蛋執行抽驗，檢驗動物用藥及農藥殘留，今(112)年1-8月抽驗市售雞蛋共269件檢驗動物用藥，僅2件國產雞蛋不合格，合格率99.3%。另203件檢驗農藥殘留，檢驗結果均合格，合格率100%。