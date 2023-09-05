在野砲轟雞蛋專案進口爭議　民進黨：因擋人財路遭攻擊？

▲民進黨發言人林楚茵。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

農業部今年初專案進口國外雞蛋以緩解「蛋荒」，但在野黨質疑一家資本額50萬公司超思負責買蛋，獲上億補助，疑是圖利特定進口商。民進黨發言人林楚茵今（5日）表示，當時的廠商有人脈買到蛋，助台灣一臂之力，但是否就是因為此舉「擋人財路」，才引發後續的攻擊效應？

民進黨今天上午由發言人林楚茵、賴清德競辦發言人戴瑋姍、台北市立委參選人謝佩芬、2024大選律師團律師許渝澤共同舉行「藍白造謠抹黑大聯盟」記者會。

林楚茵今天表示，當時因為禽流感的影響，各國都缺蛋，在有廠商有人脈可以買到蛋的情況下，感謝他們助台灣一臂之力，讓大家都可以吃得到民生必需品，「這是不是就是因為擋人財路？因為後來大家發現，雞蛋進口之後，有些人拿出了囤積的雞蛋，甚至於還有人曾經在某些街頭巷尾看到有人用發財車載著要賣蛋」。

林楚茵質疑，這是否是因為擋人財路，才引發後續的攻擊效應？如果台灣的政治人物永遠是為了自己的選票，只是製造社會的恐慌，民進黨希望在野黨能夠當負責任的在野黨，而不是一個造謠的在野黨。

此外，許渝澤會中說明，針對來自於外界的不當抹黑言論，大選律師團都會進一步的進行蒐證，並且非常謹慎小心，也會採取後續的法律行動。