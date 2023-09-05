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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆「死亡筆記本」內幕　邱毅：罵郭台銘最兇的人曾得過最大好處

▲▼鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／台北報導

前立委邱毅昨日於節目中透露，鴻海集團創辦人郭台銘手上有一本「死亡筆記本」，記載國民黨過去從郭台銘這邊拿了多少錢，引發各界熱議。邱毅5日再度發文爆料，四年前，國民黨有30多位大老呼籲郭台銘退選，當時郭發現，當中有不少人曾得過他的捐助款項，頓時心灰意冷、不淌政治這混水。雖然他不清楚郭台銘為何在四年後還要再來一次，但這次罵他最兇的人，就是得過他大好處的人。

邱毅今日在臉書發文表示，他昨日提及，郭台銘手上有一本「死亡筆記本」，也就是「國民黨的百官行述」，引起很多圈內人的熱議，甚至出現惶恐情緒，但其實以正藍的標準來看，郭台銘比國民黨總統參選人侯友宜更傾向正藍。

邱毅解釋，在侯友宜還在求取前總統陳水扁青睬的時候，郭台銘當時就已經是國民黨的大金主了，無論國民黨要選舉，或辦活動，郭台銘都是重點募款對象。尤其是總統蔡英文上台，國民黨黨產被查抄以後，財務陷入困境，郭台銘也曾適時伸出援手，所以前國民黨吳敦義才頒給他「榮譽黨員証書」。

「政治還是要講求江湖規矩的，而江湖規矩就是要懂得飲水思源，知恩圖報。」邱毅爆料，四年前，國民黨有30多位大老登報紙廣告，呼籲郭台銘退選，當時郭台銘發現，那些大老名單中，有不少人曾得過他的捐助款項，頓時覺得人情冷暖、心灰意冷，最後決定退出選舉，不淌政治這污濁的混水。

「我不清楚，四年前已看清政治殘酷現實的郭台銘，為何在四年後還要再來一次，而且這次受到的反噬更大，甚至駡他最兇的人，就是得過他大好處的人。」邱毅指出，馬英九基金會最大的捐助者就是郭台銘，而侯友宜競辦執行長金溥聰也曾想進入基金會任要職，且他在擔任國民黨秘書長、國安會秘書長期間，與郭台銘的互動關係密切，應該深知郭台銘一直是國民黨的助力，反而侯友宜那時與國民黨甚是疏離，還幾乎是對立的。

邱毅強調，政治十年河東、十年河西，但也不能翻臉無情。郭侯之爭可以在政策與內涵上比個高下，但絕不可用後援會名義來抹黃、抹黑，甚至翻老帳打擊對方。他痛批，國民黨既是泱泱大黨，就要有泱泱大黨的氣度格局，別再玩毀滅戰殲滅戰，光明正大的在非綠聯盟中，以公正民調分出高下，整合出一組黃金人選，這才是國父孫中山始創國民黨的初心。

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