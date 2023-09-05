徐巧芯反擊好姊妹向深綠低頭　清唱《孤勇者》盼高嘉瑜「相信自己」

▲徐巧芯5日出席國民黨團「抓到了？禽流感疫區！非疫區！ 超思、農業部超完美配合？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資本額50萬的「超思公司」透過農業部專案，自巴西進口8814萬顆蛋，遭在野黨質疑，國民黨台北市議員徐巧芯指有8萬公斤的巴西進口蛋被驗出兩類「氯黴素」檢驗超標、可能有致癌風險，接著遭民進黨立委高嘉瑜以「逐顆工程師」形容，並稱徐「是笨蛋還是壞蛋」。對此，徐巧芯今（5日）反指高把她沒說過的話，塞到她嘴裡，讓她感慨高向深綠傾斜、低頭；此外，徐還特地唱《孤勇者》，盼高再次相信自己，不要再相信政府、相信黨。

高嘉瑜昨（4）日晚間在臉書發文表示，一個買蛋議題，讓台灣社會驗出許多笨蛋跟壞蛋，像徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，這種天才般的點子，應要尊稱她一聲「逐顆工程師」。她指出，必須嚴正地譴責徐巧芯不惜一切代價以不實訊息恐嚇民眾、打擊民眾對我國進出口及農業的信賴，只為圖自己政治私利的行為。

針對被高嘉瑜說是「逐顆工程師」，徐巧芯5日上午在國民黨立法院黨團記者會上表示，昨晚看到後心裡五味雜陳，高過去算是她的好姊妹，卻把她沒說過的話，塞到她嘴裡。徐說，沒有逐顆檢驗是在形容一個事實，雞蛋當然無法逐顆檢驗，所以她憂心前後幾批裡是否有含抗生素的雞蛋沒辦抽到，因而流入市面，而這個風險是農業部須注意的。

徐巧芯表示，說出沒有逐顆檢驗的事實，跟要求農業部逐顆檢驗，是兩件截然不同的事情；農業部須提出具體作法減輕國人疑慮，但農業部提不出來，所以她才具體建議，到底國內還有多少庫存的巴西雞蛋，如果還有，就檢查其數量，再一次進行比例抽查，以安民心。

徐巧芯說，這方法不曉得高嘉瑜認不認同？還是覺得即便還有庫存，都不必去查？她知道因為選舉因素，所以在這時間點特別被抹黑。她很遺憾高嘉瑜向深綠傾斜、低頭，過去大家喜歡高，是因為高即便在民進黨執政下，有一些話還是敢說，但現在可能因台灣基進立委參選人吳欣岱步步進逼，所以只能向深綠低頭。

徐巧芯還說，記得高嘉瑜之前選立委時寫了一本書，叫做「相信自己」，可是什麼時候高從相信自己變成相信政府、相信黨；而她也要譴責民進黨，怎麼會對黨內說真話的人，不斷用側翼、民進黨輿論不斷傷害、攻擊高，讓她覺得民進黨內的言論自由實在是太小了。

最後，徐巧芯清唱她認為的高嘉瑜最愛歌曲《孤勇者》，盼高再次相信自己，不要再相信政府、相信黨。