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秋遊揪友遊新北！新北推出秋季24大系列活動　吃喝玩樂一把抓

▲▼ 新北推出秋季24大系列活動，吃喝玩樂一把抓 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北推出秋季24大系列活動，讓民眾從9月一路玩到11月 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

秋高氣爽成出遊好時機，新北推出「秋遊─揪友遊新北，從微笑開始」秋季24大系列活動，讓民眾從9月暢遊到11月。新北副市長陳純敬今天出席活動表示，新北市府此次將境內中央、地方各類活動及景點集結在一起，讓大家在秋高氣爽的季節能夠依照不同興趣到這些地點「吃喝玩樂」！

新北市府今天下午於市府舉行「秋遊─揪友遊新北，從微笑開始」記者會，新北副市長陳純敬、觀旅局長楊宗珉及石門區長曾明華等人出席，開場記者會現場同步發表克里夫Cliff創作的「微笑山線主題歌曲」及「秋收之宴」微笑山線，文藝氣息濃厚。

▲▼ 新北推出秋季24大系列活動，吃喝玩樂一把抓 。（圖／記者戴上容攝）

新北副市長陳純敬表示，市府希望將新北境內中央地方各區各類的活動及景點集結在一起，希望介紹給民眾，讓大家在秋高氣爽的季節能夠依照不同興趣到這些地點，包括海景、博物館及台灣設計展等，也把新北介紹給大家。

觀旅局長楊宗珉表示，微笑山線經過樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、深坑、石碇、平溪等地，全線非常漂亮，透過交通工具很快就都能到達，相信可以看到漂亮山景。

▲▼ 新北推出秋季24大系列活動，吃喝玩樂一把抓 。（圖／記者戴上容攝）

新北觀旅局說明，新北各局處紛紛於秋季推出許多別具特色的活動，有推廣在地特色美味的「萬里蟹-食蟹˙鱻味滿滿」、「新北好市節」、「三芝區茭白筍推廣活動」和「樹林紅麴文化節」，攜手藝術家推出「福爾摩沙北海岸藝術季」、「台灣設計展」、「幸福來了！435藝術聚落開放工作室日x 音樂市集」、「新朋友」展覽以及「淡水藝術嘉年華」。

適合親子同遊的「20週年觀光工廠趣遊派對」、「府中搞什麼鬼」；結合在地體驗的「新北市北海岸國際風箏節」、「全國古蹟日」、「藝起來八里????迌(tshit-thô)」、「考出你的色」、「新北市眷村文化節」；融合在地文化風情的「泡：泡的千年與未來特展」、「鶯歌嘉年華」、「新北市泰山獅王文化節」、「國際小米年新北市原住民族聯合文化活動」、「烏來泰雅族歲時祭儀演變歷程特展」、「中和土地公文化祭」、「新北市客家義民爺文化祭」等，秋季系列活動將陸續登場。

另外，觀旅局的旅遊品牌「微笑山線」，將於10月14日舉辦「秋收之宴」大地餐食體驗活動，特別邀請當代採集藝術團隊，引領大家走進鶯歌山林，結合自然與味覺體驗，探索新北家山的土地滋味。

▲▼ 玩樂 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 玩樂 。（圖／記者戴上容攝）

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