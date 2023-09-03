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瑞芳北34線拓寬完工通車　新北市府與地方齊心提升通行安全

▲瑞芳北34線拓寬完工通車。（圖／新北市工務局提供）

▲瑞芳北34瓶頸路段拓寬工程的停車場停車格修繕，採用「透水工法」施作。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為改善黃金博物館前道路狹窄及會車不易問題，新北市政府施作「新北市瑞芳區北34線3K+300至3K+430瓶頸路段改善工程」工程於近日完工通車，大幅提升附近時雨中學師生、黃金博物館的遊客、居民等通行安全。工務局長祝惠美表示，感謝地方和市府同心協力，共同改善道路瓶頸，積極協調土地取得，完成道路改善計畫。

位於金瓜石黃金博物館大門口的北34線3K+300至3K+430道路，為黃金博物館唯一聯外道路，東側為遊客眾多的博物館園區，平、假日遊覽車及公車繁忙，西側則為靜謐的老舊山城聚落瓜山社區。道路拓寬前，原有路寬僅4至5公尺，無法滿足大客車雙向會車需求，常發生車輛堵塞危險倒車情形，因此市府及區公所積極向營建署爭取補助，並協調附近台糖土地配合拓寬，讓通行環境順暢許多。

工務局長祝惠美表示，建構安全、友善、優質、無礙的交通環境一直是侯友宜市長上任以來努力的方向，透過養工處推動「生活圈道路交通系統建設計畫」，提升更優質且安全的通行環境，本工程完工後解決長期金瓜石黃金山城交通問題，感謝地方和市府同心協力，共同改善道路瓶頸，積極協調土地取得，市府也會陸續推動多條道路完成道路改善計畫。

▲瑞芳北34線拓寬完工通車。（圖／新北市工務局提供）

▲瑞芳北道路拓寬前。

祝惠美指出，「生活圈道路交通系統建設計畫」中的重點工作，除了瓶頸道路段改善增加行車安全外，也一併調整道路配置，將電桿、電箱、燈桿等設施遷移整併，讓天際線乾淨明朗，行車視覺更安全。本次瓶頸路段拓寬工程，於2022年9月開工，2023年8月25日完工開放通車。

養工處長簡必琦補充，本工程設計階段採用棧橋工法，基礎採手掘樁施工，減低對當地生態環境影響，施工期間使用小型低噪音機具並配合人工、定時灑水車清洗路面、加強邊坡保護及運送土石方覆蓋帆布等，盡可能降低噪音及環境汙染。

同時，面對全球暖化造成極端氣候出現，降雨型態改變暴雨頻率增加，本工程停車場停車格修繕採用「透水工法」施作，以紙模透水碎石之混凝土鋪面方式進行停車格地坪更新，可避免一般植草磚鋪面工法產生不均勻沉陷等問題，減少後續的維護成本。

瑞芳區北34線瓶頸路段改善完成後，有效提升黃金博物館聯外道路交通及安全，施工團隊克服困難，塑造山區道路拓寬的典範，受益的不只是遊客也使地方民眾可以共享，提升市民居住及交通品質。

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