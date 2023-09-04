新北勇猛清潔隊　衝下廚餘車制伏歹徒

▲新北環保局深坑區清潔隊2名廚餘收運隊員見義勇為制伏歹徒。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北2名清潔隊員今年2月在執勤途中，突遇到民眾遭不明人士攻擊，2人奮不顧身立即下車壓制歹徒，並立刻報警處理，事後獲得民眾來信感謝。環保局長程大維表示，2人能見義勇為，幫助受害民眾、制伏歹徒，勇氣可嘉！

▲民眾被壓制攻擊之監視器畫面。

這起案件發生在2月20日晚間8時許，深坑區清潔隊2名隊員執行廚餘回收勤務時，行經新北市深坑區深坑街3巷6號前，發現有人在路旁呼救，且有民眾被壓制攻擊，蘇姓駕駛及徐姓隨車同仁不假思索，立即下車前往制止加害人，後續也主動配合警方調查。環保局表示，此2名隊員是近年透過清潔隊員甄試進用，年紀均為25歲左右，工作之餘也會利用時間持續進修，平日表現都很好。

▲新北環保局新莊區清潔隊連姓隊員上月執行收運勤務途中目睹火災，立刻手持車上的滅火器協助滅火。

另一起清潔隊見義勇為的案件則發生在8月27日，新北市新莊區中港路309巷發生民眾騎機車自摔並起火燃燒，清潔隊連日偉隊員正好在駕駛資收車前往執行收運勤務途中，目睹火災情況，隨即以資收車擋住來車通行，並手持車上的滅火器將火勢撲滅。

▲機車起火燃燒畫面。

環保局表示，現年51歲的連員，迄今已在清潔隊服務14年，目前負責資源回收工作，平時表現良好，也時常支援各項防災演練活動。連員說有機會幫助到民眾是很開心的事，他回想當日情形，當下路過發現馬路中正冒著熊熊火光，警察忙著維持交通，避免其他車輛靠近發生危險，自己也沒想太多，就趕緊拿滅火器，停車下來幫忙，還好正常發揮平常水準，成功滅火，沒有「掉漆」。

環保局說明，針對這些見義勇為、熱心助人的行為，環保局除給予同仁最大肯定，也都會給予行政獎勵，以鼓勵清潔隊員們不只做好自己的本質工作，在行有餘力時，也能持續回饋社會。