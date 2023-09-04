強風吹落樹枝！台鐵2列新自強號集電弓受損　池上=台東雙向中斷

▲台鐵EMU3000型傳出集電弓受損，圖非事故列車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風強襲，強風掃斷樹枝入侵，原定下午恢復行駛的花東線行車受阻，台鐵2列EMU3000型新自強號集電弓受損，池上=台東間路線雙向行車中斷，南迴線路線掉落樹枝過多且有土石流風險，今全天停駛。

台鐵423次新自強號今下午13時36分到鹿野站內，因電車線三角架掉落打到第7車集電弓，集電弓跑出電車線外，瑞源=山里間路線不通。另421次新自強號下午13時36分於關山=海端間，因集電弓被樹枝打到，列車停於現場無法行駛，請求救援，目前關山=海端間路線不通。

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台鐵局表示，東部幹線花蓮=台東間，因瞬間風勢較大樹枝入侵，造成甫通車之421次及423次集電弓受損，目前池上=台東間路線雙向受阻，現 已出動電力維修車搶修中。 花蓮以北正常行駛。

另原特開423次(台東特開13:20)、431次(花蓮特開17:27)； 加開5427次台東=樹林區間快車(台東15:36開，按周五、六、 日427次停靠站及時刻行駛)，因事故導致路線中斷取消加開。



西部幹線則全線正常行駛。南迴線枋寮=台東間各級列車因路線吹落樹枝過多、土石含水量仍高，擴大今天全日停駛。

各支線部分，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛。集集支線自2717次(二水14:40)起，恢復行駛。沙崙支線已恢復正常行駛。

台鐵局表示，發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。