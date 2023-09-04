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社會 社會焦點 保障人權

4歲女兒太魯閣案罹難！她2年後首見破碎車廂崩潰：難以想像當下狀況

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

台鐵太魯閣出軌案件至今已逾2年，沒想到卻在第7、第8節車廂殘骸中發現罹難者遺骨，而今(4日)檢調再前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂，現場共有4名罹難者家屬到場，其中包含罹難者家屬代表陳鵬年夫妻。陳鵬年妻子受訪忍不住紅了眼眶，表示她今天是第一次看見女兒罹難的車廂，「很難想像女兒當時在車子裡的狀況」。

▲▼ 太魯閣罹難者家屬代表陳鵬年夫妻 。（圖／記者郭世賢攝）

▲太魯閣罹難者家屬代表陳鵬年夫妻 。（圖／記者郭世賢攝）

針對太魯閣號第7、8兩節車廂發現遺骨，相關單位全面重新搜查，而今檢警再度前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂有無骨骸或非車廂物品。初步了解，鐵路刑大出動6人、鐵警出動4人警戒、台鐵也派出人員18名到場協助，眾人上午8點半開始搜查，現場一共清出13袋的物品，初步了解，內容物均為遺留物，未再發現骨骸。

▲▼檢調前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼檢調前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼檢警前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）

而今也有罹難者家屬到場，其中陳鵬年表示，事發當時他們一家六口回台東掃墓，但沒想到卻遇上火車出軌，妹妹及4歲的女兒罹難，而今搜索重點就是其家屬罹難的車廂。

另外，陳鵬年妻子表示，她事發當時並不在車上，今天是她第一次看見女兒罹難車廂的外觀，內心相當難過，而她也忍不住哽咽，「很難想像當下女兒在車子裡面的狀況」，且女兒到線在還有一隻鞋子不知道掉到哪裡，希望可以幫女兒找到。

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