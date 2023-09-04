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打過來了？台南東區「颱風夜傳巨響」　目擊者揭真相：超大聲

▲▼ 。（圖／翻攝自台南大小事）

▲台南東區網友求問怎有巨響？（圖／翻攝自台南大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

海葵颱風於昨（3）日下午3時40分登陸，挾帶強風豪雨，在台灣東南部造成諸多災情。一名住在台南東區的網友，3日晚上9點突然聽到一聲巨響，忍不住在地方社團發文，求問發生什麼事了？話題掀起議論。

該名網友3日晚上9點12分在「台南大小事」發文，「東區這剛剛21：00左右有聲巨響，不知啥事？」留言處透露他住虎尾寮裕聖里。看到貼文後，有人也驚呼，「有聽到，很大聲。」但大部分台南人都納悶，「我沒有聽到說」、「有嗎？東區哪？東區那麼大……我先通靈一下」、「東區這麼大，也不是每個住東區的人都有聽到吧？」

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其中，不少網友卻突然致歉，「我朋友剛剛起床的時候，不小心撞到天花板」、「不好意思，我放了屁」、「對不起，我放屁太大聲了，下次改進」、「對不起，我剛剛沒忍住放了一個屁。」此外，還有人起鬨，「海葵表示：抱歉，本來想悄悄的來，不小心放了個屁嚇到你們」、「問就是打過來了」、「霹靂星球爆炸了、爆炸了，霹靂貓乘太空船逃出來、逃出來。」

至於巨聲為何？有人便猜測，「變電箱炸掉吧？」「有可能附近電箱爆炸，我猜的，我是住北區。」話題還真的釣出目擊者現身解惑，「剛好開車路過裕忠路嘉南療養院停等紅燈時，目睹路旁的變電箱爆炸」、「火花一下子，但是超大聲。」

據本站下午3點6分報導，台電台南區處指出，海葵颱風來襲，台南區處全力調度搶修復電並支援其他救災任務，截至4日下午2時為止，台南市曾經停電戶數共計為21050戶，目前停電戶數尚餘550戶，集中於北門區，台電仍冒雨全力搶修復電中。

▼海葵颱風來襲，台南一度曾經停電戶數共計21050戶。（圖／記者林東良翻攝）

▲海葵颱風來襲，截至4日下午2時為止，台南市曾經停電戶數為21050戶，目前停電戶數550戶，正冒雨全力搶修復電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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