明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

▲明天中午前風力預測出爐。（圖／氣象局）※點圖可放大

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風重整持續西進，台灣本島最快今傍晚到晚間解除陸警，脫離暴風圈，氣象局今(4日)下午4點最新風雨預報出爐，隨海葵遠離，除明天上午6時前金門、澎湖陣風強度雖可達停班停課標準邊緣，不過上午6時後風力轉弱，明天上午6時到中午12時全台22縣市風力無一達標，颱風假無望。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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氣象局今下午4時公布最新風雨預測，明天上午6時到中午12時，全台22縣市最大陣風皆未達10級以上，其中金門縣、澎湖縣預測最大陣風為8-9級，新北市、台南市、高雄市、連江縣最大陣風6-7級，皆未達標。

金門縣明天清晨6時前仍有9-10轉8-9級陣風，澎湖縣明天清晨6時前風力預測也有9-10轉8-9級陣風，隨颱風遠離，明天上午6時後風力也減弱，颱風假恐怕也無望，不過是否停班停課將由各地方政府依照最新風雨預報決定。