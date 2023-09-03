海葵殺到台東成功近海了！登陸時間曝　打破1472天無侵台紀錄　

▲海葵颱風今下午14時最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈強掃台中以南及東部，颱風已殺到台東成功近海，距離僅剩50公里，氣象局預估將在下午3點台東成功到東河間登陸，確定終結1472天無颱風登陸紀錄。預估明天(4日)晚上脫離暴風圈，周二(5日)上半天離島脫離，周二深夜颱風警報解除。

海葵中颱今(3日)下午14時中心位置在北緯22.8度，東經121.6度，即在台東的東方約50公里之處，以每小時13轉9公里速度，向西南西轉西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

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根據最新氣象資料顯示，海葵颱風暴風圈已進入台灣東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。陸警範圍包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖，嚴防強風豪雨。

氣象局預報員劉宇其表示，海葵颱風目前位於台東成功到東河沿海，下午3點將登陸台東成功到東河，目前海葵結構扎實，颱風眼清晰可見，稍早通過綠島近海，出現16級強陣風，往成功東河接近，成功出現15級強陣風。

劉宇其表示，颱風眼登陸通過，風雨暫時將停下來，通過後，另一邊眼牆進來將帶來強烈風雨，第二波可能比第一波更強，提醒民眾不要看到風雨暫停就外出，受到遮蔽地方可能變迎風面。

劉宇其提醒，今天下午降雨區域都在東半部，西半部鄰近東部山區雨勢仍大，隨著颱風接近，今天晚上到明天清晨降雨將往南部、中南部擴展，澎湖降雨也會增加，今晚開始南部可能會有局部大雨或豪雨。

目前強風豪雨以東部最劇，劉宇其指出，隨颱風移動，中部和南部風雨也會起來，東部和恆春半島是目前風雨最大時刻，中南部和澎湖下半天風雨也會增強，入夜後感受明顯，北部受外圍環流影響也有一陣一陣雨勢，預估明天(4日)晚上本島將脫離暴風圈，周二(5日)上半天解除警報，周二深夜颱風警報解除。