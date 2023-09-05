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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文訪史瓦帝尼設2目標　下令行政團隊盯颱風災損、戒備豪大雨

▲▼總統蔡英文中午登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文登機出訪友邦，出發前發表機場談話。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日率團出訪非洲友邦史瓦帝尼，在出發前依慣例於桃園機場發表談話時指出，本次行程設下2個目標，分別是同慶兩國邦誼與促進永續合作。同時，她也關心國內颱風後的災後情形，強調出訪行程中會跟行政團隊保持聯繫，了解國內狀況。

蔡英文表示，這趟4天的行程設下2個目標，一個是「同慶兩國邦誼」，另一個是「促進永續合作」。她說，史瓦帝尼是台灣堅實的友邦，長期在國際替台灣仗義執言，史國國王從1986年登基以來，訪問台灣18次，有深厚的情誼，今年是兩國建交55週年，也是史國獨立建國55週年，也是國王的55歲生日，這次她則代表台灣人民致上誠摯的祝賀。

蔡英文表示，本次透過出訪，也要促進兩國的合作，她在2018年出訪時，實際了解了兩國合作情況和發展方向，過去五年來，台史交流密切，在疫情的挑戰下，雙方在公衛醫療、婦女賦權、農業技術等領域合作不間斷，期盼中央到地方深化夥伴關係。

蔡英文提到，這次高雄市長陳其邁也一起出訪，身負著重要的任務，高雄跟史國的首都正在締結姐妹市計畫，這將會有助於兩國教育合作跟青年交流。

蔡英文說，總是說患難見真情，這幾年疫情跟威權主義擴張，史瓦帝尼總是站出來堅定支持台灣，台灣會持續為世界做出貢獻，史瓦帝尼是老朋友，更是互相扶持的真朋友，會繼續努力在疫情後共同面對挑戰，促進兩國進步跟發展。

此外，由於颱風剛離開，蔡英文說，這趟行程中也會跟行政團隊密切聯繫，了解國內的狀況，海葵颱風減弱，但未來幾天台灣東部、金門部分山區還會有豪大雨，都要加強戒備，今天早上行政院長陳建仁、內政部長林右昌都前往台東關心災損，她也已經指示行政團隊，務必跟地方政府保持聯繫，給予災後協助，農損要給予救助跟補償，也會啟動蔬果價格波動機制。

最後，蔡英文表示，他們即將出發，台灣走向世界的腳步不會停下來，會更堅定繼續往前走，讓世界看見台灣良善的力量。

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