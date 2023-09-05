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海葵登陸福建雨彈狂炸！一消防車墜河「5人失聯」　福州緊急停課

▲▼「海葵」給福建福州帶來強降雨 永泰縣一消防車墜河5人失聯。（圖／翻攝自極目新聞）

▲福州雨中被困的車輛和人員。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

颱風「海葵」以熱帶風暴級的強度，5日5點20分前後在福建省東山縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有8級（20米/秒）。福州市宣布，5日中小學、幼稚園停課1天。另外，5日凌晨，福建省福州市永泰縣一消防車墜河，車內載有9人，目前4人獲救，5人失聯。

據《央視新聞》報導，受颱風「海葵」影響，福建省福州市遭遇強降雨襲擊。9月4日6時至9月5日6時，福清、永泰、閩侯等縣市的24小時降雨量超300毫米，達到特大暴雨量級。

據福建省福州市教育局對外發布的通告，福州市氣象台9月5日發布暴雨紅色預警。根據福州市防範暴雨應急預案，今天（9月5日），福州全市中小學、幼稚園停課、停學一天。

據《極目新聞》報導，9月5日凌晨，福建省福州市永泰縣一消防車墜河，車內載有9人，目前4人獲救，5人失聯。

9月5日上午，永泰縣應急管理局工作人員表示，消防車墜河的路段位於永泰縣塘前鄉，具體位置他暫不掌握，那邊的道路是受阻的狀態，目前搜救工作正在全力進行。

福州市應急管理局指揮中心工作人員表示，此事已經向市里和省裡作了匯報，目前救援還在進行。

永泰縣政府工作人員表示，事發地位於塘前鄉，目前救援工作正在進行，暫不了解前線具體情況。該工作人員表示，當地從4日開始下雨，雨量很大，目前雨已停。

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