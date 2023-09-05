快訊／外圍環流挾雨彈！3縣市大雨特報　氣象局示警山區防坍方

▲大雨特報。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
海葵遠離並減弱為熱帶性低氣壓，不過受外圍環流影響，仍移入相當多水氣，氣象局今(5日)上午9時25分針對3縣市發布大雨特報，並提醒連日降雨，嚴防山區坍方、土石流。
氣象局表示，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日馬祖、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
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大雨特報
影響時間：05日白天
大雨：恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、馬祖地區
▲大雨特報。（圖／氣象局）
記者李姿慧／台北報導
海葵遠離並減弱為熱帶性低氣壓，不過受外圍環流影響，仍移入相當多水氣，氣象局今(5日)上午9時25分針對3縣市發布大雨特報，並提醒連日降雨，嚴防山區坍方、土石流。
氣象局表示，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日馬祖、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
大雨特報
影響時間：05日白天
大雨：恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、馬祖地區
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