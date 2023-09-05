快訊／外圍環流挾雨彈！3縣市大雨特報　氣象局示警山區防坍方

海葵登陸中國後結構減弱為熱帶性低氣壓，氣象局今(5日)上午8時半解除海警，不過外圍環流將帶來對流胞，今各地有短暫陣雨，午後熱力作用加強下，中部以北將有局部豪大雨。海葵才剛遠離減弱，不過今又有新颱接力，氣象局表示，第12號鴛鴦颱風最快今下半天生成。