海葵走了！新颱「鴛鴦」最快今天下半天接力　對流胞襲擊熱區曝

▲鴛鴦颱風最快今下半天生成。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵登陸中國後結構減弱為熱帶性低氣壓，氣象局今(5日)上午8時半解除海警，不過外圍環流將帶來對流胞，今各地有短暫陣雨，午後熱力作用加強下，中部以北將有局部豪大雨。海葵才剛遠離減弱，不過今又有新颱接力，氣象局表示，第12號鴛鴦颱風最快今下半天生成。

氣象局預報員劉宇其表示，海葵今(5日)天上午七點登陸中國廣東和廣東交界後進入中國大陸，結構減弱為熱帶性低氣壓，對台灣威脅解除，氣象局在今上午8點半解除海警。

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劉宇其指出，海葵颱風在8月28日於菲律賓洋面形成，氣象局9月1日開始發布警報，海葵暴風圈9月3日碰觸台灣東部陸地，東部風雨率先增強，當天下午3時40分從台東東河鄉登陸，破壞性強風帶來顯著風力，出現16級強陣風，海葵通過台灣速度很快，當晚8點從高雄梓官出海，隨後速度放慢，今進入中國。

海葵除帶來顯著強風外，降雨也很可觀，劉宇其指出，從9月2日到今(5日)解除警報，花蓮秀蓮鄉累積雨量已經達到1110毫米，台東、宜蘭、高雄、台東也都有500毫米以上累積雨量，颱風接近金門時，也帶來200毫米累積雨量，雖警報解除，但山區連日大雨，提醒民眾前往山區要留意安全。

劉宇其提醒，雖海葵減弱為熱帶低氣壓，但外圍環流帶來很多對流胞，今天全台各地有短暫陣雨，雨勢明顯，氣象局已經對台東、恆春半島發布大雨特報，午後熱力作用加強下，會有更明顯雷陣雨，中部以北會要嚴防局部豪大雨。

另一個熱帶性低氣壓TD14今(5日)凌晨2時中心位置在北緯21.4度，東經130.8度，以每小時18公里速度，向北北東進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，最快今將生成第12號鴛鴦颱風。

氣象局預報員黃恩鴻表示，鴛鴦輕颱預計今天下半天過後將有機會生成，未來將朝北北東移動，往日本東南部海面朝東北前進，對台灣天氣不會有影響。