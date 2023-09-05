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快訊／海葵海警8：30解除　雨還沒停！雨炸中部以北

（圖／氣象局）

▲海葵颱風08：30解除海警。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風遠離，今(5日)清晨5時半解除陸警，氣象局表示，今上午8時半將解除海警，不過今仍有外圍雲系影響，午後中部以北將有局部大雨和短延時豪雨，明天(6日)起天氣仍不穩定，東部和南部短暫雷陣雨將下到周末。

氣象局表示，第11號海葵颱風已於今(5)日上午8時減弱為熱帶性低氣壓，氣象局預計於今日8時30分解除海上颱風警報。

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另第12號鴛鴦颱風今也將接力生成，氣象局預報員黃恩鴻表示，鴛鴦預計今天下半天過後將有機會生成，未來將朝北北東移動，往日本東南部海面朝東北前進，對台灣天氣不會有影響。

▲▼海葵上午8時30分解除海警。（圖／氣象局）

▲海葵上午8時30分解除海警。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻表示，雖海葵今上午8時半解除海警，但今天還是有外圍雲系影響，天氣尚不穩定，午後中部以北會有局部大雨或短延時豪雨。

黃恩鴻指出，明天開始，天氣依舊不穩定，周三到周五(6日~8日)都是受低壓帶影響，環境吹南風，東部和南部有短暫陣雨和雷雨，其他地方有零星降雨以午後較多，午後雷陣雨東半部和各山區要嚴防局部大雨；東部和南部短暫陣雨天氣型態將持續到周六(9日)，周日(10日)降雨較為減少。

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