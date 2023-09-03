海葵暴風圈衝進中南部　下午登陸3地機率高「終結1472天魔咒」

▲中央氣象局預報員劉宇其。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風變更強，暴風圈已從花東擴大壟罩南投、雲林以南，氣象局表示，海葵預計今(3日)下午登陸，從台東長濱、東河、成功這3地登陸機率高，將終結1472天沒颱風登陸紀錄，今天全台都會出現降雨，其中東部和南部將是狂風驟雨最劇烈的時刻。

海葵颱風今(3日)上午11時中心位置在北緯22.7度，東經122.1度，即在台東的東方約100公里之處，以每小時14轉7公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

根據最新氣象資料顯示，第11號颱風過去3小時強度略為增強，目前中心在台東東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣東半部及南投、雲林以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。陸警範圍包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖。

▲海葵颱風今上午11時最新路徑。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，海葵颱風暴風圈已經籠罩東半部和中南部，今中午11點已經到台灣東方100公里海面上，持續往西北西移動，海葵結構扎實，中心颱風眼清晰，強度增強，中午接近綠島，氣象局已經發布強風告警，中午後綠島將出現陣風14級強陣風，海葵今天下午到傍晚颱風中心可能在台東登陸，台東長濱、東河、成功這3地都可能是登陸地點，下午風雨將達到最強。

劉宇其指出，因東部處迎風面，今天下午強降雨將持續，東部和鄰近山區可能有較大降雨，花蓮、台東、宜蘭山區已發布豪雨特報，可能達大豪雨，花蓮山區可能出現超大豪雨；東部雨勢在入夜後持續，颱風進入西南方後，南部今晚開始可能有局部大雨或豪雨，且會持續到明天上午；澎湖今天入夜後風雨也會顯著增強。

至於風力也要留意，劉宇其提醒，今上午北部和東半部風力大，成功出現11級陣風，蘭嶼12級，沿海普遍也有8到9級，下午更加劇烈，蘭嶼將有16級陣風，台東可能有14級，東部風力明顯增強外，西部沿海風力也會增強，也可能有10到11級。晚上颱風進入西南部，雲林以南也可能出現10級陣風，南部可能到11級。

劉宇其強調，隨下半天颱風逐漸登陸，東半部、恆春半島風雨最劇烈，中南部、澎湖風雨入夜後明顯轉強，其他地方也會有間歇陣風和大雨，颱風是今天影響最嚴重時刻。而颱風登陸後，將受地形破壞，預計今晚強度減弱，可能轉為輕颱，出海後可能在周三(3日)減弱為熱帶性低氣壓。