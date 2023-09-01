　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

中壢監理站宣導「路口停讓」 建立人本交通

▲中壢監理站宣導「路口停讓」建立人本交通

▲中壢監理站宣導「路口停讓」建立人本交通，從小開始。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應交通部「112年交通安全月」，中壢監理站1日於中壢區文化公園文化市民活動中心辦理「路口停讓總動員、守護你我皆安全」交通安全宣導活動。站長吳金全表示，路口停讓不僅止於「駕駛人」停讓，「穿越者」也同樣有注意安全的義務。

吳金全並建議行人穿越前能「舉起手」示意，以明確穿越動機，便於駕駛人提早進入減速及停讓，穿越中亦應左右察看來車，避免車體A柱遮蔽駕駛人視線造成遺憾發生，更重要的是也應「尊重」車輛，快步通過減短停等時間，建立人本交通-停讓文化揮別「行人地獄」。

▲中壢監理站宣導「路口停讓」建立人本交通

由於中壢區文化公園是桃園市的「交通公園」，從地下停車場至遊樂設施，設計均以「交通安全規則與資訊」為中心，讓孩童與家長在使用公園硬體設施時，也能注意到標誌、標線設置、交通法規、安全觀念等訊息，從而建立交通安全觀念，活動中除布置穿越設施，實景展示如何停讓行人(3個枕木紋)、正確穿越方式(舉手、左右轉頭察看)外，更推出仿真無號誌化路口停讓體驗及創新方式「娃娃機」宣導，只要民眾通過安全穿越解說關卡並響應「交通安全月」進行合照，即可使用娃娃機進行「道安宣導品」夾取。

▲中壢監理站宣導「路口停讓」建立人本交通

「路口停讓總動員、守護你我皆安全」交通安全宣導活動，特別聯合桃園市政府警察局、交通局、交通警察大隊、警政署國道公路警察局第一公路警察大隊、桃園市民防總隊交通義勇警察大隊宣導中隊及桃園市中壢區太子駕訓班等相關單位共同辦理。

ET快訊
LIVE／海葵「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局最新
肛門爆膿包…他拖3週「一路爛到前面」　醫：致死率50%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎接開學季　北榮桃園分院陪您一起提升孩童自我保護力

關懷新世代學子　開南大學有請果東法師和教師分享佛法

中壢監理站宣導「路口停讓」 建立人本交通

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385個優質職缺

許銘春參訪大溪有機聚落　肯定培力就業計畫執行成效

「海葵」即將來襲　台電桃園區處全力戒備防颱

桃園光影文化館9／2起　推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展

保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

台南姚正玉競選服務處辦見面會　朱立倫加油打氣

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會　9日台南登場

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

台北橋上逆向害7車連環撞 駕駛＋女乘客「棄車落跑」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

海葵增強長胖！海警可能傍晚發布　狂風暴雨最劇時間出爐

迎接開學季　北榮桃園分院陪您一起提升孩童自我保護力

關懷新世代學子　開南大學有請果東法師和教師分享佛法

中壢監理站宣導「路口停讓」 建立人本交通

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385個優質職缺

許銘春參訪大溪有機聚落　肯定培力就業計畫執行成效

「海葵」即將來襲　台電桃園區處全力戒備防颱

桃園光影文化館9／2起　推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展

保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

台南姚正玉競選服務處辦見面會　朱立倫加油打氣

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會　9日台南登場

父兄身障母又罹癌！台大醫學生險輟學　「微笑女孩」幸遇貴人

假面女郎》李寒星以醜取勝　廉惠蘭值得再度問鼎百想

野外罕見「Tiffany藍」蛇出沒！　超美小青現身

3歲童急性蜂窩組織炎　竟是「膠鞋」害！網紅媽示警：合腳就別穿

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

地方熱門新聞

開學了　北榮桃園分院籲提升孩童自我保護力

「海葵」將襲　台電桃園區處全力防颱

關懷新世代學子　開南請果東法師分享佛法

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385職缺

職能治療師分享5項運動保骨本預防骨質疏鬆症

中壢監理站宣導「路口停讓」 建立人本交通

許銘春參訪大溪有機聚落　肯定培力就業計畫

台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員

台南姚正玉競選服務處辦見面會

桃園推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展

陳以信南關總部成立宣示勝選搬歸仁機場

拿汽油桶恐嚇討債連同酒駕一併送辦

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會

台南安平路淹小河　他示警：以後恐成常態

更多熱門

相關新聞

民眾黨團響應820還路於民大遊行　籲：改善道路設計、提高考照難度

民眾黨團響應820還路於民大遊行　籲：改善道路設計、提高考照難度

民眾黨立法院黨團今（15日）舉行記者會，表示將響應20日舉行的「還路於民—行人零死亡」大遊行，期盼讓政府聽見民眾訴求，共同促成行人友善的環境。民眾黨團也呼籲，政府應改善道路與制度設計，並提高考照難度、推行分階段逐步發照，確保駕駛能力，同時在學校、社會落實交通安全教育，多管齊下保障行人安全。

端午連假　停止受理汽車檢驗服務

端午連假　停止受理汽車檢驗服務

台灣夫妻紐西蘭自駕狀況多！

台灣夫妻紐西蘭自駕狀況多！

中壢監理站6/8日懷寧醫院　辦理一站式換照

中壢監理站6/8日懷寧醫院　辦理一站式換照

汽車未禮讓行人加重處罰　中壢監理站宣導

汽車未禮讓行人加重處罰　中壢監理站宣導

關鍵字：

中壢監理站路口停讓人本交通

讀者迴響

熱門新聞

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

LIVE／海葵直撲將從花東登陸！估周六8時發陸警

獨／情侶照躺破碎車廂822天　女主靈骨塔憶情緣

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

勇太昏迷指數只有3　經紀人曝父母已抵台：不太樂觀

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

快訊／北北基桃2日正常上班上課

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天降雨紫爆

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

獨／太魯閣車廂找到情侶合照！男主角身分曝光

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面