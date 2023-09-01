▲中壢監理站宣導「路口停讓」建立人本交通，從小開始。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

響應交通部「112年交通安全月」，中壢監理站1日於中壢區文化公園文化市民活動中心辦理「路口停讓總動員、守護你我皆安全」交通安全宣導活動。站長吳金全表示，路口停讓不僅止於「駕駛人」停讓，「穿越者」也同樣有注意安全的義務。

吳金全並建議行人穿越前能「舉起手」示意，以明確穿越動機，便於駕駛人提早進入減速及停讓，穿越中亦應左右察看來車，避免車體A柱遮蔽駕駛人視線造成遺憾發生，更重要的是也應「尊重」車輛，快步通過減短停等時間，建立人本交通-停讓文化揮別「行人地獄」。

由於中壢區文化公園是桃園市的「交通公園」，從地下停車場至遊樂設施，設計均以「交通安全規則與資訊」為中心，讓孩童與家長在使用公園硬體設施時，也能注意到標誌、標線設置、交通法規、安全觀念等訊息，從而建立交通安全觀念，活動中除布置穿越設施，實景展示如何停讓行人(3個枕木紋)、正確穿越方式(舉手、左右轉頭察看)外，更推出仿真無號誌化路口停讓體驗及創新方式「娃娃機」宣導，只要民眾通過安全穿越解說關卡並響應「交通安全月」進行合照，即可使用娃娃機進行「道安宣導品」夾取。

「路口停讓總動員、守護你我皆安全」交通安全宣導活動，特別聯合桃園市政府警察局、交通局、交通警察大隊、警政署國道公路警察局第一公路警察大隊、桃園市民防總隊交通義勇警察大隊宣導中隊及桃園市中壢區太子駕訓班等相關單位共同辦理。