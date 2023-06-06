高齡駕駛者請注意！　中壢監理站6／8日懷寧醫院駐點辦理換照

▲中壢監理站駐點辦理一站式換照服務。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局中壢監理站關心高齡駕駛的行車安全，及提升高齡駕駛人的換照意願，8日上午9時至11時將派員至懷寧醫院，辦理一站式換照服務。提醒高齡者體檢前記得準備「身分證」、「1吋相片4張」、「駕照」(可使用舊有駕照辦理效期延展，可節省換發新駕照之50元規費)。

若高齡駕駛自行評估沒有駕車需求，填寫完檢附於換照通知書中的駕照自願繳回註銷申請書後，駐點當日亦協助受理註銷。

中壢監理站站長吳金全表示，交通部高齡駕駛換照新制已於106年7月1日上路，換照對象為新制實施日期後才滿75歲(民國31年7月1日以後出生)需每三年定期換發駕照(換照年齡以75、78、81歲類推)。如高齡者有受違規記點或吊扣處分仍有駕車需求，須於收到換照通知單三個月內，盡速完成檢測至監理單位辦理換照，逾期將會逕行註銷駕照。

有關75歲以上高齡駕照換領或自願繳回註銷相關辦理資訊，可來電洽詢中壢監理站(電話03-4253990分機201、205、202)。提醒高齡長者，出門穿著亮色系或具備反光材質衣物，增加用路人辨識度。穿越路口要走行人穿越道，若行人號誌燈秒數不足時，建議停等下一個綠燈後再穿越路口。出入公共場所也請配戴口罩，積極防疫守護你我的健康。