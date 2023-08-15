民眾黨團響應820還路於民大遊行　籲：改善道路設計、提高考照難度

▲民眾黨團15日舉行「還路於民！政府應傾聽民意」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團今（15日）舉行記者會，表示將響應20日舉行的「還路於民—行人零死亡」大遊行，期盼讓政府聽見民眾訴求，共同促成行人友善的環境。民眾黨團也呼籲，政府應改善道路與制度設計，並提高考照難度、推行分階段逐步發照，確保駕駛能力，同時在學校、社會落實交通安全教育，多管齊下保障行人安全。

民眾黨團總召邱臣遠指出，台灣道路設計未能納入「人本」思維，加上交通權責的破碎化，連「安全走在路上」都成為奢求；從2019年至2022年，除了2021年疫情因素，行人事故死傷人數屢創新高，2020年來到1萬7377人，2022年也維持在1萬7151人，2022年台灣行人死亡數有394人，甚至比瑞典全部道路的交通事故加總死亡人數還多。

邱臣遠說，唯有改善道路與制度設計，才能保障行人安全、從根本杜絕「行人地獄」，呼籲政府加速退縮斑馬線行人穿越道位置，並在重大路口劃設Z字型斑馬線、設置行人避車島等工程；其次，持續推動行人專用時相，並向駕駛人及行人加強宣導遵守燈號；同時從學校教育、家庭教育與考照制度著手，改善駕駛人用路習慣，建立整體社會重視交通安全和禮讓行人的風氣。

民眾黨團副總召賴香伶則表示，友善行人、改善路上安全，應從杜絕馬路殺手開始，政府必須加速建立有效確保駕駛能力的考照制度，提高機車考照難度，包含提高筆試廣度、納入實際道路路考及遇到緊急狀況的應變作為，並採取分階段逐步發照，從學習、新手、正式到優良駕照，定期換照、檢測駕駛能力。此外，政府應落實交通安全教育於學校、社會，除納入各級學校課程及活動外，持續公布交通安全數據，喚醒全民關注。