汽車未禮讓行人加重處罰上路　中壢監理站：交通安全一起來

▲汽車未禮讓行人加重處罰上路，中壢監理站籲交通安全一起來。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明連假第一天，公路總局中壢監理站與國道警察，1日於中壢服務區，結合聯合稽查任務辦理路口停讓宣導活動。中壢監理站表示，汽車未禮讓行人 加重處罰已於昨(3月31日)上路，希望駕駛人路口停讓交通安全信念，養成良好的行車習慣，以保障用路人安全。

中壢監理站指出，為提升交通安全，自今年(112年)3/31起，提高對於車輛未禮讓行人的罰責，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元。

此外，這次也針對非號誌化路口安全部分一併修正，若支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時，左方車不讓右方車先行，或行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示，皆從現行處罰600元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。另遇閃光紅燈未停車再開，則由現行處罰900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。