　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

▲▼合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

▲許伯和簡芝拍片澄清。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

超過百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，結果被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，許伯和簡芝昨（30）日拍影片澄清，不少網友看到後，灌爆劉宗瑀的粉專，怒批「沒有查證就亂說話」、「出來道歉」。不過有對話流出，發現劉宗瑀似乎已找律師處理。

「許伯&簡芝—倉鼠人」日前採訪北市動物園，邀請台北市長蔣萬安當來賓，也在影片標題強調「無政治立場」。不過劉宗瑀在臉書粉專「小劉醫師-劉宗瑀」發文質疑，「『無政治立場』不是嘴巴說了沒有就沒有，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」也反問「章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

對此，許伯和簡芝昨晚發影片澄清，強調拍攝過程全程自費，影片收益也有捐獻給北市動物園的動物認養基金，且影片中也是訪問專業人士，蔣萬安僅是來賓身分，如果碰到陳其邁或柯文哲，也會用同樣的方式拍攝影片，片中一度講到委屈掉淚。

影片曝光後，許多網友紛紛湧入劉宗瑀的臉書留言，「絕對還是支持許伯啦」、「虧妳還是醫生...沒有查證就亂說話」、「這裡是網軍之家嗎」、「身為一位醫師，這種帶風向無中聲有亂指責別人真沒水準，妳有把影片看完嗎」、「貴醫生目前戰略是不是狂貼無關貼文，假裝沒事發生」。

也有網友發現，劉宗瑀粉專每天基本會發7、8篇文章，產量頗高，其中不乏挺綠、罵藍白的政治相關內容，因此怒罵「綠共真的無下限什麼都要貼標！潑顏色」、「謝謝小劉醫師讓我認識了這麼優質的動物頻道，也看到一位醫生有政治立場之後可以變得這麼可怕，真的很可憐」、「塔綠班真的很會搞網路霸凌耶」、「奇文共賞，側翼現形記」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／奔跑吧鄉民們）

▲劉宗瑀似乎已找律師處理。（圖／翻攝自Facebook／奔跑吧鄉民們）

針對留言，劉宗瑀更新貼文表示，「補充：恭迎洗白跟雲豹大軍，你們的留言帳號都被紀錄截圖並分享在相冊唷」。粉專「奔跑吧鄉民們」也分享一段截圖對話，看到小劉醫師表示「粉專目前是放著炸，有律師在處理，大家安心」，因此提醒大家留言時要謹慎小心。

至於截圖真偽，《ETtoday新聞雲》記者實際私訊劉宗瑀，在截稿前尚未得到回應，無法證實。

ET快訊
獨／路邊尿尿被開槍！　BMW全是彈孔畫面曝
快訊／海葵「海陸警發布」可能時間點曝！
帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了
快訊／新版「爆紅神單」上架！　保費、保障一次看
快訊／王陽明現身！　爆婚變首度回應
快訊／高雄小牛+BMW遭轟8槍！　車主曾砍傷百萬網紅
快訊／勘查出軌太魯閣號　車廂竟找到頭蓋骨！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

退撫新制面臨「長壽風險」　全教總建議：增額提撥＋初期不宜保守

海葵「海陸警發布」可能時間點曝！連6天全台迎雨

沒抽過菸還超養生！台中男「肺部大片陰影」　醫嘆：是肺腺癌

趁女友睡著「拿手機轉帳3萬」 ！他被抓包還不認：一起去報案

帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了！網驚：好心痛

開學在即　嘉藥落實環境清消助學生安心返校

眼外肌轉植手術治癒左眼內斜視　看見全新人生

陳建仁指示看護移工申請採「多元認定」　薛瑞元：今下午開會討論

快訊／風光開幕10個月僅剩6櫃位　高雄「最美魚市場」暫停營業

侯友宜拋醫療五箭！薛瑞元笑了：都已經在做「感謝侯陣營肯定」

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

退撫新制面臨「長壽風險」　全教總建議：增額提撥＋初期不宜保守

海葵「海陸警發布」可能時間點曝！連6天全台迎雨

沒抽過菸還超養生！台中男「肺部大片陰影」　醫嘆：是肺腺癌

趁女友睡著「拿手機轉帳3萬」 ！他被抓包還不認：一起去報案

帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了！網驚：好心痛

開學在即　嘉藥落實環境清消助學生安心返校

眼外肌轉植手術治癒左眼內斜視　看見全新人生

陳建仁指示看護移工申請採「多元認定」　薛瑞元：今下午開會討論

快訊／風光開幕10個月僅剩6櫃位　高雄「最美魚市場」暫停營業

侯友宜拋醫療五箭！薛瑞元笑了：都已經在做「感謝侯陣營肯定」

越南開放電子簽「包括台灣」　業者提醒：分2種簽證、沒過也不退費

獨／不爽女友前任糾纏！三重男開車撞倒他再亂棒猛K　影像曝光

獨／小牛+BMW成槍靶！滿是彈孔畫面曝　「曾砍網紅」車主尿尿惹禍

退撫新制面臨「長壽風險」　全教總建議：增額提撥＋初期不宜保守

王陽明現身回應婚變傳聞　自曝有了新身分「2周掉3公斤」

老公偷偷性侵女兒10多年！南韓婦人悲憤砍夫　殺人未遂確定緩刑

義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

出發前才說「要回去拜公媽」！騎士遭樹砸死…哥心碎：就這麼不幸

兄弟火速送件！馬格文壓線拿到工作證　今決定洋將去留

孫可芳今年登記成「劉太太」！　吐槽劉冠廷求婚完急問：要提親了嗎

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

關西機場出境　他「背包裝1物」被海關攔下

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

海葵快閃台灣！明天可能海陸警齊發

快訊／12:49嘉義規模4.5地震「深度僅7.7公里」　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

百萬YTR「抱蔣萬安」遭出征！徐巧芯揭攻擊手法　要求綠側翼道歉

百萬YTR「抱蔣萬安」遭出征！徐巧芯揭攻擊手法　要求綠側翼道歉

台北市市長蔣萬安日前與超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」合作一隻訪問台北市動物園的影片，結果被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，「許伯&簡芝—倉鼠人」也上傳影片澄清更為此落淚。國民黨台北市議員徐巧芯31日就在臉書怒揭側翼攻擊手法，並請大家集氣，要求側翼道歉。

YTR抱蔣萬安遭攻擊　北市府發聲了

YTR抱蔣萬安遭攻擊　北市府發聲了

余爸爸參加遊行遭出征　王婉諭：沒人會想以這種身分拿起麥克風

余爸爸參加遊行遭出征　王婉諭：沒人會想以這種身分拿起麥克風

蔡宛秦：柯文哲是側翼共主

蔡宛秦：柯文哲是側翼共主

徐巧芯別氣　側翼案還有上百人偵辦中

徐巧芯別氣　側翼案還有上百人偵辦中

關鍵字：

許伯&簡芝—倉鼠人許伯簡芝小劉醫師側翼

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面