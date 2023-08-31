網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

▲許伯和簡芝拍片澄清。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

超過百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園的影片，結果被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，許伯和簡芝昨（30）日拍影片澄清，不少網友看到後，灌爆劉宗瑀的粉專，怒批「沒有查證就亂說話」、「出來道歉」。不過有對話流出，發現劉宗瑀似乎已找律師處理。

「許伯&簡芝—倉鼠人」日前採訪北市動物園，邀請台北市長蔣萬安當來賓，也在影片標題強調「無政治立場」。不過劉宗瑀在臉書粉專「小劉醫師-劉宗瑀」發文質疑，「『無政治立場』不是嘴巴說了沒有就沒有，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」也反問「章市長有什麼專業跟動物有關嗎？」

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對此，許伯和簡芝昨晚發影片澄清，強調拍攝過程全程自費，影片收益也有捐獻給北市動物園的動物認養基金，且影片中也是訪問專業人士，蔣萬安僅是來賓身分，如果碰到陳其邁或柯文哲，也會用同樣的方式拍攝影片，片中一度講到委屈掉淚。

影片曝光後，許多網友紛紛湧入劉宗瑀的臉書留言，「絕對還是支持許伯啦」、「虧妳還是醫生...沒有查證就亂說話」、「這裡是網軍之家嗎」、「身為一位醫師，這種帶風向無中聲有亂指責別人真沒水準，妳有把影片看完嗎」、「貴醫生目前戰略是不是狂貼無關貼文，假裝沒事發生」。

也有網友發現，劉宗瑀粉專每天基本會發7、8篇文章，產量頗高，其中不乏挺綠、罵藍白的政治相關內容，因此怒罵「綠共真的無下限什麼都要貼標！潑顏色」、「謝謝小劉醫師讓我認識了這麼優質的動物頻道，也看到一位醫生有政治立場之後可以變得這麼可怕，真的很可憐」、「塔綠班真的很會搞網路霸凌耶」、「奇文共賞，側翼現形記」。

▲劉宗瑀似乎已找律師處理。（圖／翻攝自Facebook／奔跑吧鄉民們）



針對留言，劉宗瑀更新貼文表示，「補充：恭迎洗白跟雲豹大軍，你們的留言帳號都被紀錄截圖並分享在相冊唷」。粉專「奔跑吧鄉民們」也分享一段截圖對話，看到小劉醫師表示「粉專目前是放著炸，有律師在處理，大家安心」，因此提醒大家留言時要謹慎小心。

至於截圖真偽，《ETtoday新聞雲》記者實際私訊劉宗瑀，在截稿前尚未得到回應，無法證實。