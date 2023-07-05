徐巧芯先別氣　側翼黑函案還有上百名被告「這2人最可疑」

▲徐巧芯酸「北檢挺側翼」，事實上北檢仍持續在偵辦追查偽造簽名的黑函出處。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

去年9合1大選期間，網路瘋傳1份文件，直指國民黨「找狗仔跟拍」，並疑以P圖方式附上李巧芯等人簽名，台北地檢署5日針對「無良公關」、「無良公關公司」2臉書粉專負責人和另2名網路KOL（關鍵意見領袖）處分不起訴，徐巧芯批「北檢挺側翼」，但實際上，北檢偵辦本案期間，發現另2個更早po文的臉書帳號「李思伶」、「張君」涉嫌偽造文書，已經另案展開偵辦。

2022年間，有媒體爆料當時的台北市長候選人陳時中在一場餐敘後，與人妻牽手走出餐廳的照片，之後「無良公關」和「無良公關公司」2個粉專在11月初發文，並附上一張翻拍的文件照片，圖片顯示國民黨計劃「找狗仔跟拍縣市長候選人行程，重點針對『黑金、賄選、桃色』議題潑髒水」，文件下方還有國民黨市長候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維連署簽名。

▲徐巧芯先前陸續控告的上百名粉專、網友涉嫌誹謗案還在調查中。（資料照／翻攝徐巧芯臉書）

當時蔣萬安競選辦公室急發聲明指出，該份文件是偽造的，洪孟楷、李德維、徐巧芯則分別到警局報案，指控「無良公關」等人涉嫌偽造文書，加重誹謗、意圖使人不當選、偽造署押等4項罪名，之後徐巧芯更持續蒐集其他轉貼、留言謾罵的網友共上百人，並陸續提起誹謗告訴。

而北檢5日公告偵查終結的案子，經記者循法務部函釋項北檢調閱處分書類後發現，其實只是針對徐等人控告「無良公關公司」的案子處分不起訴，檢察官調查中發現，「無良公關」和「無良公關公司」分別是由陳冠宇、張朝龍所經營，2人只見過1次面，其中陳冠宇聲稱是有網友給他1個網址，1個女性帳號「李思伶」貼出相關網軍建置計畫企畫書，陳解釋再次確認已經很多人轉傳了，才想讓大家知道這件事。

▲臉書帳號「李思伶」在疑似造假簽名黑函風波中已經關帳。（資料照／翻攝無良公關公司）

之後張朝龍也用「無良公關公司」轉傳相同的翻拍照，並發文以連續的「？？」符號問蔣萬安和徐巧芯「不解釋嗎」，杜承哲醫師看到文件簽名相似，則在下方留言「自己簽名承認潑髒水，已經沒有更髒的了」，謝立聖插畫也是比對認為簽名字跡相同後，將文件轉po到自己臉書並稱，「真的有夠髒！」

檢察官調查發現，這4人發文前，疑似造假的文件的確已經在各社群廣為流傳，Dcard也有出現臉書帳號「張君」發文的截圖，無法證明陳、張、杜、謝是造假文件的源頭，且一般人不具有辨識文件或簽名真假的專業能力，文件內容又涉及市長選舉，屬可受公評事項，因此處分不起訴。

▲徐巧芯在臉書和PTT論壇都po文質疑北檢處分不起訴無良公關造假簽名黑函案。（圖／翻攝PTT八卦版）

徐巧芯對北檢調查結果似乎很不滿，不但質疑檢察官鼓勵大家用政治人物簽名在外造謠，還有一個「阿中競辦」（指臉書粉專）沒寫在新聞（指不起訴新聞）裡面，且批評「當然知道北檢挺側翼，不要動搖國本不意外」，「以後會聲請再議，所以這件事還沒有結束」。

但事實上，徐巧芯所指的「阿中競辦」等其他上百名粉專、網友涉嫌誹謗案件，目前仍在北檢以他字案調查中，此外，偵辦無良公關案的檢察官在辦案過程中同時發現，較早po出這份文件的臉書帳號「李思伶」、「張君」比較有可能知道造假源頭，但這2個帳號卻在風波當下就突然關帳，現已另外分案追查這2個帳號的持有人身分與涉及偽造文書等案情。