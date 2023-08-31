百萬YTR「抱蔣萬安」遭出征！徐巧芯揭攻擊手法　要求綠側翼道歉

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市市長蔣萬安日前與超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」合作一隻訪問台北市動物園的影片，結果被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊，「許伯&簡芝—倉鼠人」也上傳影片澄清更為此落淚。國民黨台北市議員徐巧芯31日就在臉書怒揭側翼攻擊手法，並請大家集氣，要求側翼道歉。

徐巧芯指出，綠營側翼令大家討厭而不自知的原因大概包括幾點，第一，不查證；第二，被打臉以後繼續硬拗；第三，非我族類（不是跟民進黨）都往死裡抹黑；第四，因為抹黑而傷了他人也毫不在意依然故我；第五，再接再厲找到機會再去醜化別人，然後以上五點惡性循環，一而再再而三。

徐巧芯提到，樂團Tizzy Bac 有一首歌叫做「如果看見地獄，我就不怕魔鬼」，她坦言，這幾年自己跟塔綠斑（綠營支持者）的征戰從未停息，她太了解他們所建構的「地獄」，所以她不怕這些「魔鬼」，就算再恐怖，她一樣不斷對抗，就連上次的「無良公關案」終於也成功再議中了。

但徐巧芯強調，不是每一個人都這樣子，大多善良的老百姓不需要承受這些的，這次「許伯&簡芝—倉鼠人」被出征，也是同樣的道理，「他們沒有做錯事，不需要也不應該承受這麼多」，這些只因激進政治立場導致的魔鬼拉著他們要去地獄，大家應該要站出來一起保護他們。

「說真的，我根本不在意他們的私人政治立場如何，我只知道這個親綠出征做的事是錯誤的」，徐巧芯喊話，請大家集氣，要求側翼道歉，不需要所有善良的人都住在他們建構的地獄。