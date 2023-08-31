親綠醫師攻擊「抱蔣萬安」百萬YTR　北市府回擊：不應無端抹煞別人付出

▲台北市長蔣萬安29日出發前往上海，參加30日登場的雙城論壇。（圖／記者趙禕攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安前往中國大陸出席台北上海雙城論壇之際，日前與超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」合作一隻訪問台北市動物園的影片，結果被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」攻擊。對此，台北市政府31日上午回應，不應無端抹煞別人的付出，動物保護與生命教育不論黨派立場，都應有著同樣關懷。

針對百萬人訂閱的YouTuber「許伯&簡芝」遭攻擊一事，台北市政府發言人殷瑋31日上午表示，首先要向「許伯&簡芝」致意，原本立意良善的公益合作，遭到無端波及，台北市政府感到心疼且遺憾，「許伯&簡芝」這些年來對動物權益的努力，有目共睹，對於動物相關的科普以及提升大眾動保意識貢獻良多，也謝謝他們的無私付出。

殷瑋提及，對於動物保護與生命教育而言，不論黨派立場，都應有著同樣的關懷，任何評論都應該本於事實，不應該無端抹煞別人的付出，請大家就事論事，也希望「許伯&簡芝」繼續加油。

最後，殷瑋說，影片真正的焦點不應該模糊，動物相關知識的推廣、動物園門票價格是否合理、以及如何維繫並促進動物及飼育員福祉，才是大家應該關切的。

▲百萬YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」因摟抱合照台北市長蔣萬安，被親綠醫師出征。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

「許伯&簡芝—倉鼠人」於19日上傳與蔣萬安合拍的「終於跟台北動物園合作了！」近16分鐘影片，結果「小劉醫師-劉宗瑀」同日發文痛批，「無政治立場不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯。」

「小劉醫師-劉宗瑀」批評，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？我這邊針對一個動物頻道youtuber提出，封面摟抱的方式採訪一個非動物專業的人員不妥是很中立的，章市長有什麼專業跟動物有關嗎？掰了」，並將網友抗議的留言截圖PO出，也在留言處說，「我有政治立場呦，我超有！」附上中指的圖示。

「許伯&簡芝—倉鼠人」30日以「針對抹黑我們的人！讓我來澄清！沒收錢還捐錢！公開跟台北市立動物園的合約！」為題上傳最新影片，澄清「小劉醫師-劉宗瑀」不實指控，並出示與台北市動物園的合約，證明沒有收台北市政府、動物園的錢。